Cet appareil Tineco divise le temps de ménage par 2 (et il est en promo pour le Prime Day)

Et si vous arrêtiez enfin de perdre du temps à faire le ménage ? C’est en substance que promet Tineco avec ses aspirateurs laveurs, des appareils qui regroupent les fonctionnalités d’un aspirateur (c’est dans le nom) et d’une serpillère.

Faire le ménage, c’est bien. C’est nécessaire même. Mais c’est aussi long qu’un jour sans pain. Passer l’aspirateur, la serpillère, faire les poussières, autant de tâches chronophages qui viennent phagocyter le temps libre. Des heures « perdues » qui pourraient être consacrées à des tâches bien plus enrichissantes. Il existe heureusement de nombreuses méthodes pour grappiller du temps sur les sessions ménages et l’une d’entre elles réside dans un formidable appareil : l’aspirateur lavant.

Derrière cette appellation se cache un appareil qui regroupe les fonctionnalités d’un aspirateur et celles d’une serpillère. De quoi aspirer et nettoyer les sols durs (carrelage, parquets) en un seul et unique passage pour un gain de temps substantiel. Si la perspective de gagner du temps sur vos sessions ménage vous titille, cela tombe bien. Pour les Prime Days, Tineco vous propose de découvrir une sélection d’aspirateurs lavants à prix réduits. De quoi économiser, par exemple, près de 30 % sur l’un de ses best-sellers, le Floor One S5, qui tombe à 359 euros.

Les promotions Tineco des Prime Days

Quels sont les avantages d’un aspirateur lavant ?

Opter pour un aspirateur lavant possède de nombreux bénéfices au quotidien. Pour commencer, utiliser ce type d’appareil permet de gagner un temps fou lorsque l’on décide de se lancer dans un grand ménage. Plus besoin de passer l’aspirateur puis la serpillère puisque tout est fait en même temps pour un résultat équivalent à celui de la méthode traditionnelle. Petit plus non négligeable, un aspirateur lavant permet aussi de diminuer les temps de séchage. L’eau utilisée pour nettoyer les sols étant en partie récupérée par aspiration et séchée grâce à un système de rouleaux.

Autre avantage des aspirateurs lavants : l’encombrement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il vous permet de vous défaire de votre serpillère et de son seau. Un gain de place à ne pas négliger, d’autant plus que l’appareil en lui-même n’est pas beaucoup plus volumineux qu’un aspirateur traditionnel. Il se range ainsi aisément dans un placard ou dans un recoin lorsque vous ne l’utilisez pas.

Le dernier argument en faveur de l’utilisation de ce type d’appareil est à chercher du côté de la pénibilité. Grâce à son système de rouleaux motorisés, l’aspirateur lavant se manie comme un rien, sans efforts ou presque. Plus besoin de frotter comme un dératé ou de vous courber pendant des heures pour avoir un sol rutilant.

Tineco Floor One S5 : l’aspirateur lavant de référence

Si vous avez envie de découvrir les bénéfices d’un aspirateur lavant, le Tineco Floor One S5 est sans doute le candidat idéal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il possède toutes les caractéristiques pour vous apporter pleine et entière satisfaction. Son système de nettoyage repose sur un moteur d’aspiration puissant couplé à un duo de rouleaux qui permet autant d’entrainer les saletés, que de nettoyer et sécher les sols.

Pour être sûr de ne rien rater, le Floor One S5 est équipé de capteurs iLoop qui détectent le niveau de saletés présent au sol et ajuste la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction. Sa grande capacité (0,8 L d’eau claire et 0,7 L d’eaux usées) lui permet de nettoyer jusqu’à 130 m² en un seul passage.

Afin d’améliorer le nettoyage, Tineco a aussi revu sa tête d’aspiration, notamment en affinant ses côtés. La raison ? Faciliter le nettoyage dans les endroits exigus ou à proximité des plinthes. Le Tineco Floor One S5 s’avère aussi très simple à entretenir grâce à une station de chargement qui lui permet d’accomplir un cycle d’auto-nettoyage. Si ce dernier ne vous dispense pas de vider le réservoir d’eaux sales, il permet tout de même de nettoyer et de sécher les rouleaux sans que vous ayez à y toucher.

Pendant les Prime Days, vous pourrez économiser la bagatelle de 160 euros sur le Tineco Floor One S5. De quoi l’obtenir à 359 euros au lieu de 519 euros en temps normal.

Tineco Floor One S7 Pro : le nec plus ultra du nettoyage

Dernier modèle en date livré par Tineco, le Floor One S7 Pro se positionne comme l’un des meilleurs aspirateurs lavant disponible sur le marché. Bâti sur la base du Floor One S5, cet appareil bénéficie de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. La plupart d’entre elles se concentrent autour de la tête de nettoyage afin d’améliorer non seulement la collecte des saletés, mais également le lavage des sols.

La principale nouveauté réside dans l’ajout d’un système de débit d’eau à pression équilibré MHCBS Tech qui permet de répandre de l’eau claire sur la brosse et de récupérer les eaux souillées en un même passage. De quoi obtenir un nettoyage optimal et éviter la salissure des brosses pendant le nettoyage.

Le système de propulsion a aussi été revu pour faciliter le passage du Tineco Floor One S7 Pro en avant et en arrière. Pas besoin de tirer ni de pousser comme un forcené, le moteur d’entrainement des brosses fait le travail (en grande partie) à votre place.

Le système d’auto-nettoyage, enfin, a été repensé pour améliorer l’expérience. Une fois la séance de nettoyage terminée et le Floor One S7 Pro réinstallé sur sa base, un nettoyage en profondeur de la brosse et des tubes est lancé. Un séchage est ensuite appliqué pour éviter les mauvaises odeurs.

Habituellement vendu 799 euros, le Tineco Floor One S7 Pro bénéficie d’une réduction de 20 % pendant les Prime Days. De quoi faire descendre son prix à 639,20 euros.

Tineco Floor One S5 Combo Power Kit : une machine polyvalente pour le quotidien

Dans les grandes lignes, le Floor One S5 Combo Power Kit reprend le design et les fonctionnalités du Floor One S5 classique. On retrouve donc le système de rouleaux et les capteurs iLoop capables de mesurer le taux de saleté pour la partie nettoyage. Quelle différence avec le Floor One S5 alors ? Eh bien, elle tient au « Combo » accolé au nom de cet appareil.

Derrière ce qualificatif se cache la possibilité de transformer cet aspirateur lavant en une grande variété d’appareils. En quelques manipulations, il peut ainsi se métamorphoser en :

un aspirateur balai classique avec une tête dotée de brosse rotatives mécaniques ;

un aspirateur à main doté d’un suceur long pour nettoyer dans les endroits difficiles d’accès, ou pour nettoyer votre voiture ;

une mini-brosse électrique pour nettoyer vos tapis, matelas et autres tissus (parfait pour les propriétaires de chiens et de chats).

Un outil d’une grande polyvalence donc, qui saura vous accompagner tout au long de vos sessions ménagères. À l’occasion des Prime Days, le Floor One S5 Combo Power Kit perd 25 % de son prix et tombe à 419 euros au lieu de 559 euros.