Withings lance sa Body Smart, une balance moins chère qui vous pèse sans vous juger

Le français Withings commercialise aujourd’hui un nouveau pèse-personne connecté, le Body Smart. Cette balance 2.0, plus abordable que les autres modèles du groupe, profite d’un mode « yeux fermés » permettant de se concentrer sur le bilan de santé de l’utilisateur sans le culpabiliser.

Vous voulez profiter d’un suivi de santé précis sans qu’on vous rappelle votre poids toutes les deux minutes ? Withings pourrait bien avoir la balance qu’il vous faut. Le fabricant français lance aujourd’hui son Body Smart, un nouveau pèse-personne connecté conçu pour offrir un rapport qualité-prix avantageux. Positionnée à 99,95 euros, cette balance intelligente est ainsi 100 euros moins chers que la Withings Body Comp, annoncée l’année dernière.

Ce tarif plus abordable n’est pas synonyme d’expérience au rabais. Withings évoque notamment la combinaison d’une « analyse d’impédance bioélectrique multifréquentielle (BIA), [à des] capteurs de poids précis et des algorithmes avancés ». Ces derniers fournissent « une analyse précise du poids et de la composition corporelle, ainsi que des mesures avancées sur l’état de santé, notamment la fréquence cardiaque, la graisse viscérale, l’âge métabolique et le taux métabolique de base », détaille le fabricant.

La marque explique par contre que ces deux dernières données ne seront disponibles sur la Body Smart qu’à compter de mai 2023, après le déploiement d’une mise à jour logicielle.

Une mode « yeux fermés » pour veiller sans culpabiliser

Précise à 50 grammes près et dotée d’un écran couleur, la nouvelle balance de Withings se démarque du reste par l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la mesure du BMR (Basal Metabolic Rate), c’est à dire du nombre de calories que le corps de l’utilisateur est capable de brûler au repos. Cet indice est important pour estimer la santé métabolique globale, il permet notamment de mieux comprendre son état de santé et ainsi de prendre de meilleures décisions tant en termes d’alimentation que d’activité physique.

Source : Withings Source : Withings

Reste la fonction la plus intrigante de cette Withing Body Smart : son nouveau mode « yeux fermés ». Une fois activé, ce dernier permet un suivi du poids en sous-main, via l’application Withings… mais sans que ce dernier ne soit jamais affiché sur l’écran de la balance en elle-même. Pensée pour les personnes complexées, cette fonction est doublée de messages d’encouragement et d’informations utiles comme le nombre de pas, la qualité de l’air ou encore la météo, explique Withings.

D’autres modes, cette fois voués à certains utilisateurs spécifiques, comme les athlètes, les femmes enceintes ou encore les bébés (pour la pesée d’un nouveau né, par exemple) sont aussi proposés avec la Body Smart, qui est disponible dès à présent sur le site officiel de Withings.

