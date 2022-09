Vos appareils Nest et Google peuvent désormais savoir s’il y a quelqu’un chez vous

Google propose désormais sur ses appareils Nest une détection de présence pour aider à l'automatisation de certaines routines dans les pièces de votre maison.

Google continue de mettre à jour ses enceintes et écrans Google Nest afin de proposer à ses utilisateurs davantage de fonctionnalités. Désormais, vous pourrez configurer vos enceintes de manière à ce qu’elles détectent automatiquement votre présence dans une pièce.

Cette nouvelle fonction a été annoncée vendredi 23 septembre par Google sur Twitter. La firme y a partagé l’écran de configuration de cette option, sur lequel on peut lire : « Choisissez quels appareils aideront grâce à la détection de présence. Les capteurs sur ces appareils peuvent déterminer si quelqu’un est à la maison, même s’il ne s’agit pas d’un membre du foyer ». Google donne alors trois exemples : une enceinte Google Nest Mini, un détecteur de fumée Google Nest et un thermostat Nest.

Improved presence sensing on Nest devices? Yes, please. ✨

Now, when you opt in to the feature, your Nest speakers and displays can better detect your presence via voice or touch and automate actions based on whether you're home or not.

Learn more: https://t.co/nOVgQzqcWj pic.twitter.com/RM1bQplGUS

— Made By Google (@madebygoogle) September 23, 2022