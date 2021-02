Devialet revisite la Phantom 1, son enceinte star désormais plus puissante et relookée

Devialet a mis à jour sa célèbre enceinte Phantom I en proposant de nouvelles finitions, plus de puissances et une nouvelle expérience utilisateur avec l’arrivée notamment de AirPlay 2. Mais à un prix toujours aussi élevé que ses qualités sonores.

Qui n’a jamais vu la Phantom I, l’enceinte au design atypique et à la qualité sonore bluffante qui a fait la renommée de l’entreprise française Devialet ? Elle revient dans une nouvelle version modernisée, plus performante, avec un look légèrement différent et une expérience utilisateur améliorée.

La Phantom I new look reprend la recette qui a fait sa renommée, avec son allure arrondie inédite. Elle modifie quelque peu son design pour être proposée en noir ou blanc mat avec des flasques latérale désormais en chrome clair ou sombre. Elle est également disponible dans une inédite teinte Or 22 carats, mais aussi avec une télécommande.

Pour le son, elle garde sa triple promesse : zéro distorsion, zéro saturation, zéro souffle. Ses nouveaux modèles proposent 103 dB (16 Hz — 25 kHz) ou 108 dB (14 hz — 27 kHz), de 500 à 1000 Watts RMS. Seules deux enceintes de la même puissance peuvent s’appairer en multiroom. Ce dernier est désormais pilotable depuis l’app Devialet pour jouer la même musique dans toute la maison ou en écoute séparée.

Le prix lui reste élevé : comptez de 1890 euros à 3090 euros pour les différents modèles.

Plus de puissance dans le moteur

Mais il n’y a pas que l’extérieur qui est légèrement remanié. Sous son châssis, la Phantom I nourrit de nouvelles ambitions. Son système d’exploitation a été amélioré pour passer à la version Devialet OS 2.12 (mise à jour via l’app Devialet). L’enceinte est désormais compatible avec Spotify Connect, UPnP, mais aussi AirPlay 2.

La version 1.14 de l’app va enfin proposer la prise en charge de la technologie d’Apple. Il sera ainsi possible pour les possesseurs d’iPhone de streamer directement leur contenu musical vers l’enceinte. Mais cela ne semble pas être possible pour la première génération de Phantom.

En plus du Bluetooth également disponible, la gamme Phantom intègre aussi la technologie Room Ready qui permet de profiter d’un son haute résolution en 24 bits. La mise à jour de l’app Devialet permet aussi de recevoir une notification si votre source musicale permet une écoute en haute résolution. Le mode nuit, qui adoucit les basses, est également disponible.