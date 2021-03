Konyks Priska Duo EU : une double prise à petit prix pour mieux gérer vos appareils connectés

Spécialiste de la surveillance de la maison connectée, Konyks diversifie ses produits. Après les éclairages, la marque lance une prise connectée. Sa spécificité : elle permet d’accueillir et piloter individuellement deux appareils. Le tout à prix abordable.

Avoir envie d’une maison connectée sans que cela ne vous coûte un bras, c’est le rêve de beaucoup. Et pour cela, on rêve surtout de pouvoir continuer d’utiliser ses appareils habituels avec plus de simplicité.

Les prises connectées sont venues faciliter les usages de beaucoup. Il suffit de brancher dessus sa cafetière, ce lampadaire qu’on aime tant, sa radio ou tout autre appareil qui n’a pas la connexion dans l’ADN, pour que celui-ci prenne une tout autre dimension et soit pilotable à l’envi (et à distance surtout !).

Deux pour le prix d’une

Spécialiste des produits connectés et notamment des caméras de surveillance, Konyks ajoute un élément à sa gamme de propositions, après l’avoir diversifiée avec l’arrivée d’ampoules LED connectées. Priska Duo EU est une prise connectée qui a une particularité : elle est double. Entendez là qu’elle permet de brancher deux appareils et surtout de les gérer indépendamment via l’application compatible iOS et Android. Une aubaine lorsque l’on n’a qu’une seule prise à disposition. Cette multiprise se connecte à votre réseau Wi-Fi 2,4 Ghz. Une diode permet de savoir si elle est en fonctionnement ou non.

Konyks Télécharger Konyks gratuitement APK

L’app permet de créer des scénarios et des automatisations. Il sera alors possible par exemple de décider d’allumer la première prise à certaines heures, mais pas la seconde ; de gérer également en fonction de la température de la pièce, des autres appareils ou même de votre consommation. Un compteur de consommation est d’ailleurs intégré et les informations sont fournies sur l’app. Mais il ne différencie pas la consommation de chaque appareil.

D’une puissance supportée de 3600 W, la Konyks Priska Duo EU va pouvoir supporter tous types d’appareils, même très énergivores.

Chaque prise peut aussi répondre à la commande vocale avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Vous pouvez également intégrer les prises à des scénarios de domotique dans Google Home ou Amazon, mais aussi avec les raccourcis de HomeKit et demander à Siri.

Alors que la concurrence affiche souvent des prix dépassant les 35 à 40 euros, la prise connectée Konyks Priska Duo EU est disponible au tarif de 26,90 euros sur le site de Konyks et chez les enseignes partenaires comme Boulanger, Amazon et autres.