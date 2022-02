Roborock : les aspirateurs H7 et Dyad profitent de belles réductions

Les aspirateurs Roborock ont deux avantages majeurs : ils proposent un excellent rapport qualité-prix et profitent souvent de promotions qui les rendent encore plus abordables. C’est notamment le cas pour les Roborock H7 et Dyad qui bénéficient actuellement d’une remise chez AliExpress.

Il n’a fallu que quelques années à Roborock pour s’imposer comme un acteur incontournable du marché des aspirateurs-robots et balais. Un succès dû à une stratégie simple : miser sur un rapport qualité-prix équilibré qui assure une expérience utilisateur complète sans faire exploser la facture.

Une série de promotions est d’ailleurs disponible chez AliExpress sur les meilleurs aspirateurs Roborock. Il est ainsi possible de profiter :

du Roborock H7 à 245 euros au lieu de 310 euros (avec le code SDRH7 )

) et du Roborock Dyad à 341 euros contre 384 euros (via le code SDRDY)

Retrouver le Roborock Dyad à 341 euros SDRDY

Le Roborock H7 à 245 euros chez AliExpress SDRH7

Le Roborock H7 à 245 euros (au lieu de 310 euros)

Si vous êtes plutôt aspirateur balai, vous devriez alors vous tourner vers le Roborock H7. Léger, avec son petit 1,46 kg sur la balance, le Roborock H7 est agréable à prendre en main. Vous pouvez même atteindre facilement des zones difficiles d’accès, comme le dessus d’une bibliothèque ou d’un store de fenêtre, sans vous épuiser. Un écran lumineux se glisse sur le manche afin de garder un œil sur l’autonomie restante ainsi que la puissance d’aspiration sélectionnée.

Cet aspirateur sans-fil profite d’une autonomie maximale de 90 minutes. Mieux, il lui faut moins de 3 heures pour récupérer complètement sa batterie. D’autant que son socle de fixation mural fait également office de station de chargement. Côté aspiration, il jouit d’une puissance de 160 air-watts, ce qui permet d’aspirer efficacement tous types de saletés, y compris sur des tapis épais.

L’une des forces du Roborock H7 est qu’il peut fonctionner aussi bien avec ou sans sac. Une option qui plaira aux utilisateurs sensibles aux poussières inhalées lors de la vidange du collecteur.

Habituellement proposé au prix de 310 euros, le Roborock H7 passe à 245 euros chez AliExpress avec le code promo SDRH7.

Le Roborock H7 à 245 euros chez AliExpress SDRH7

Le Roborock Dyad à 341 euros (au lieu de 384 euros)

Contrairement aux autres aspirateurs-nettoyeurs de sol, le Roborock Dyad n’utilise pas de lingettes, mais trois rouleaux, un à l’avant et deux à l’arrière. Grâce à des moteurs indépendants, les rouleaux tournent dans des directions opposées pour récupérer les déchets et liquides en un seul passage. Vous pouvez même aller jusqu’aux bords des murs et nettoyer les plinthes. Le carrelage, parquet, lino, PVC ou béton ciré ne lui posent aucun problème.

Le Roborock Dyad bénéficie également d’un système qui va reconnaître automatiquement les taches tenaces et donc augmenter le débit d’eau et la puissance d’aspiration. Autre point fort : sa capacité de séchage. La brosse sèche automatiquement le sol quelques instants après l’avoir mouillé. Il ne manquera que quelques minutes à l’air libre pour que la surface soit complètement sèche.

Côté autonomie, sa batterie de 5000 mAh lui assure une endurance maximale de 45 minutes. Il est compatible avec la charge rapide de son socle, ce qui vous empêche d’être à court de batterie pendant le ménage. Enfin, le petit écran LED sur le manche fournit des informations utiles pour savoir par exemple, si les réservoirs d’eau propre/sale sont pleins ou vides. Une icône sur l’écran indique également le moment où il faut nettoyer les rouleaux.

Le Roborock Dyad est désormais proposé à 341 euros contre 384 euros chez AliExpress grâce au code promo SDRDY.