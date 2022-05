Le prix des aspirateurs-robots s’envole ? Pas ceux de Xiaomi, disponibles actuellement en promotion

Avec ses nouveaux aspirateurs-robots, Xiaomi va à l'essentiel. Le constructeur se concentre sur les fonctionnalités que l'on attend le plus, et elle le fait bien. Tout ceci au bénéfice d'un prix qui reste contenu, surtout lorsqu'ils sont en promotion comme en ce moment.

Alors que le prix des aspirateurs-robots récents ne cesse de s’envoler — avec des tarifs qui peuvent parfois approcher le millier d’euros — Xiaomi calme le jeu avec ses propres appareils. En effet, le constructeur propose maintenant sur le marché français ses deux premiers aspirateurs-robots : le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S et sa déclinaison Pro. Des appareils qui se concentrent sur l’essentiel et qui sont proposés au juste prix.

Des prix d’autant plus intéressants lorsqu’ils sont réduits par une promotion. Jusqu’au 29 mai, le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S et sa version Pro bénéficient de remises pouvant atteindre les 120 euros. Ils offrent ainsi l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro à 349 euros : tout ce qu’il faut au bon prix

Autonome, discret et performant : voici ce que l’on est en droit de demander d’un aspirateur-robot traditionnel. Trois points sur lesquels le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro se concentre afin de ne pas faire exploser son prix.

Autonome d’abord, grâce à l’application mobile Xiaomi Home. En connectant votre aspirateur-robot à votre smartphone, vous serez capable de le lancer à distance, de visualiser l’avancement du nettoyage ou encore de l’envoyer dans une zone précise de votre intérieur. Tout cela est possible grâce au télémètre laser qui équipe l’appareil. Un capteur qui permet au Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro de « voir » dans votre appartement, d’optimiser ses déplacements, et de réaliser une carte de votre intérieur.

Une application qui vous permet finalement de ne jamais entendre l’aspirateur-robot en fonctionnement. Vous pouvez le lancer dès lors que vous quittez votre logement pour ne pas être ennuyé par ses va-et-vient. Il est même possible de créer des routines, et donc de démarrer automatiquement des cycles de nettoyage à des heures où vous êtes absents. Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro a toutefois l’avantage d’être « l’un des aspirateurs-robots les plus silencieux » du marché selon notre test.

Version Pro oblige, l’aspirateur-robot de Xiaomi ne lésine pas sur les performances. Doté d’une brosse centrale rotative, il capture la grande majorité des saletés qui se trouvent sur son passage. Un passage parfaitement optimisé qui lui permet de ne pas louper la moindre zone à laquelle il peut accéder. Le bac de 500 ml offre de quoi stocker les poussières de plusieurs cycles de nettoyages, selon la surface du logement. Un second bac de 400 ml, à eau cette fois, permet de passer la serpillière.

Lancé au tarif agressif de 449 euros il y a quelques mois, le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro chute au prix de 349 euros. Une remise de 100 euros qui fait de lui l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il est aussi disponible à ce prix sur le site d’Amazon. Sur le site officiel de Xiaomi, il tombe même au prix de 299 euros grâce au code MAI50.

Le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S à petit prix

Dans cette même lignée, Xiaomi a également sorti le Robot Vacuum-Mop 2S. Un autre aspirateur-robot encore plus accessible, au prix de quelques menues concessions. La puissance d’aspiration passe à 2200 Pa (contre 3000 pour la version Pro), et les bacs sont un peu plus petits. Comptez 300 ml pour celui à poussière, et 200 ml pour celui à eau. La batterie est également plus petite. Le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S convient alors parfaitement pour les plus petites surfaces.

Une fois ces quelques différences mises de côté, on retrouve finalement la même expérience qu’avec la version Pro. Et ce notamment grâce au même capteur laser qui va examiner l’environnement de l’aspirateur-robot. De quoi, ici aussi, piloter son fidèle compagnon depuis l’application mobile Xiaomi Home.

Lancé à 299 euros, le Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S passe à 179 euros sur le site officiel de Xiaomi grâce au code promo MAI50. À ce prix-là, difficile de trouver un aspirateur-robot aussi complet et faisant partie d’un si vaste écosystème. Il est également en promotion chez Amazon et Boulanger, mais cette fois au prix de 229 euros.