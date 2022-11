Single Day : l’aspirateur robot Midea S8+ et sa station perdent 200 euros avec ce code

La période du Single Day, c’est un peu le hors-d'œuvre du Black Friday. Juste avant le vendredi noir, les marques tech mettent en avant une plus large gamme de produits avec d’ores et déjà de belles promotions. C’est le cas pour le Midea S8+ dont le prix passe d’environ 500 euros à moins de 300 euros, seulement jusqu’au 11 novembre sur AliExpress.

La période du Single Day court du 1er au 11 novembre pour Midea. Pour fêter ces 11 jours de promotions, le constructeur d’aspirateurs robots fait chuter le prix de ses meilleurs produits. C’est le cas par exemple du Midea S8+, un aspirateur robot livré sa station de recharge qui nettoie et désinfecte vos sols en un seul passage.

Le Midea S8+ aspire, lave et… il est sans pitié avec les bactéries

Ce qui rend le Midea S8+ unique par rapport à ses concurrents, ce sont ses capacités de désinfection des sols. Le petit robot est en effet capable de chauffer l’eau contenue dans son bac de distribution. Lorsque l’eau chaude est étalée sur le sol, elle assure un nettoyage en profondeur des sols . Aucun ajout de produits lavants supplémentaire n’est donc nécessaire. Un bon point sachant que les détergents peuvent parfois causer de l’inconfort aux personnes fragiles ou aux jeunes enfants.

Désincruster pour mieux nettoyer

Pour renforcer ses capacités de nettoyage, le Midea S8+ dispose d’un autre atout dans son sac. Sa serpillière, en plus de délivrer une eau chaude pour décontaminer les sols, peut vibrer jusqu’à 500 fois par minute et ainsi désincruster les tâches séchées ou difficiles à éliminer. De quoi bénéficier d’un sol impeccable en un seul passage.

À noter que l’aspirateur laveur Midea S8+ est équipé d’un réservoir de 200 mL d’eau propre pour assurer le nettoyage d’une surface pouvant atteindre 180 m2. De quoi vous permettre de rendre l’entièreté de votre logement impeccable en un seul passage.

Objectif zéro poussière

Côté aspiration, Midea s’est aligné sur les produits les plus haut de gamme. Le constructeur propose ainsi une brosse en caoutchouc, plus efficace que la traditionnelle brosse en poils synthétiques. Ce nouveau type de brosse présente l’avantage de ne pas accrocher les cheveux et les poils d’animaux, vrai fléau des aspirateurs à brosse “classique”. Elle se complète également de deux brosses latérales pour rabattre la poussière qui pourrait tenter de s’échapper sur les côtés.

À une brosse performante, Le Midea S8+ ajoute également une grosse puissance d’aspiration de 4000 Pa et une excellente batterie de 5200 mAh ce qui correspond à 150 minutes de ménage. Rien que ça !

Entretien minimal pour propreté maximale

Notons enfin que le Midea S8+ dispose d’une station de charge qui effectue également la vidange du bac à poussière. Un collecteur d’une capacité de 2,5L est en effet placé dans la station de charge.

Il permet de vider votre aspirateur robot de la poussière accumulée durant un cycle de nettoyage et peut ainsi stocker jusqu’à 30 jours de poussière avant de devoir être vidé.

Et si vous souhaitez déléguer encore plus à votre aspirateur robot sans avoir à lever le petit doigt, votre Midea S8+ peut se connecter à l’application MsmartHome (disponible sur Android et iOS). Une fois l’appareil appairé, vous pouvez déterminer son parcours, définir les pièces de la maison à nettoyer, et programmer des heures de nettoyage ou encore lancer votre aspirateur à distance.

Une très belle promotion à l’occasion de la période du Single Day

L’aspirateur robot laveur S8+ de Midea est au final un excellent rapport qualité/prix. Pour un prix de base approchant les 440 euros, il propose en effet des caractéristiques habituellement réservées aux produits vendus deux fois plus cher.

En ce moment, il est en promotion jusqu’au 12 novembre 2022 et son prix chute à 299,62 € grâce à un code promo et une réduction immédiate. L’occasion de s’équiper d’un très bon aspirateur robot, pour un prix quasiment dérisoire.