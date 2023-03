Midea M9 : voici un nouvel aspirateur robot avec navigation LIDAR à petit prix

Midea brise les codes et officialise un nouvel aspirateur robot aussi complet qu’abordable, le M9. Celui-ci lave, aspire et peut même éviter les obstacles sur son parcours, mais sans casser votre tirelire.

L’entreprise Midea est reconnue pour l’excellent rapport équipement-prix de ses produits électroménagers. Pour élargir son offre, le groupe chinois lance un nouvel aspirateur robot 2-en-1, le Midea M9, qui aspire et lave le sol.

Performant, ce modèle embarque des technologies avancées, habituellement réservées aux appareils les plus haut de gamme, comme :

une aspiration puissante de 4000 Pa ;

un lavage à haute pression ;

la détection des tapis avec élévation automatique de la serpillère ;

l’évitement d’objets ;

la cartographie 3D sur plusieurs étages.

Le Midea M9 est lancé au prix très compétitif de 303 euros, soit un tarif bien plus avantageux que la plupart des modèles haut de gamme du marché.

Un puissant aspirateur robot 2-en-1

Avec son nouveau M9, Midea promet un nettoyage en profondeur des sols. Ce modèle affiche une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, capable d’éliminer les poussières les plus petites comme les poils d’animaux.

Pour que l’aspiration soit encore plus efficace et élimine les poussières situées dans les zones les plus difficiles d’accès, Midea a prévu 2 brosses latérales. Celles-ci dépassent légèrement de l’appareil et peuvent ainsi décoller la poussière sur les rebords des plinthes ou des meubles. Et grâce à sa brosse principale en forme de V, les cheveux ne s’y coincent plus. La puissance d’aspiration peut alors être maintenue tout au long de la session de nettoyage.

Le Midea M9 est aussi capable de détecter les tapis et dès lors qu’il monte dessus, la puissance d’aspiration augmente automatiquement afin de les nettoyer en profondeur. Et pour ne pas les salir avec sa serpillère, le M9 la soulève de lui-même à hauteur de 10 mm.

À l’inverse, lorsque le Midea M9 se trouve sur un sol dur, la serpillère est soumise à une forte pression, afin que les tâches les plus anciennes et les plus tenaces n’y résistent pas. D’ailleurs, trois niveaux de débits d’eau sont possibles en fonction du degré de saleté du sol. Comme pour la puissance d’aspiration, son paramétrage se fait directement depuis l’application MSmarthome, disponible sur Android et iOS.

S’il est puissant, le Midea M9 dispose malgré tout d’une belle autonomie et peut fonctionner durant 3 heures avec une charge complète.

Des fonctionnalités premium pour simplifier encore plus le nettoyage

Bien qu’il soit abordable, le Midea M9 est vraiment complet. En plus de sa double fonctionnalité d’aspiration et de lavage, ce modèle embarque toute une série de technologies avancées, à commencer par la cartographie 3D.

Établi à partir d’un capteur LiDAR situé sur le dessus de l’appareil, ce système de cartographie 3D est indispensable pour créer des routines de nettoyages précises. Alors que la plupart des aspirateurs-robots ne prennent en charge qu’un seul niveau, le Midea M9 est capable de cartographier jusqu’à 3 étages différents, de quoi couvrir toutes les pièces de la maison. À condition que vous le portiez aux différents niveaux.

Pour aller encore plus loin, Midea a équipé son M9 d’un double capteur laser placé à l’avant de l’appareil. Celui-ci est chargé de détecter les obstacles qui se présentent sur son parcours et de les éviter.

Tous ces atouts sont rares sur les modèles de milieu de gamme et font du Midea M9 l’un des aspirateurs robots les plus compétitifs du moment, surtout qu’il est lancé au prix attractif de 303 €. Difficile de trouver des aspirateurs robots plus puissants et mieux équipés dans cette gamme de prix.

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là ! Jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2024, vous pouvez aussi tenter d’acquérir le nouveau Midea M9 pour 1 euro seulement grâce à ce jeu-concours.