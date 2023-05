Deebot T20 Omni : cet aspirateur-robot a une solution pour lutter efficacement contre les bactéries

Capable aussi bien d’aspirer la poussière que de laver le sol, le Deebot T20 Omni est un aspirateur-robot qui sait également rester propre. C'est le premier du genre à savoir décrasser ses serpillières à l’eau chaude pour mieux lutter contre les mauvaises odeurs, les taches tenaces et surtout les bactéries.

On connaît désormais bien les aspirateurs-robots pour leur efficacité quand il s’agit d’aspirer le sol. Mais quand il s’agit de le laver avec une serpillière, celle-ci a la fâcheuse tendance à devenir un véritable nid à microbes. Et c’est sans parler des mauvaises odeurs qui se développent au fur et à mesure que les fibres se salissent.

Ecovacs, une marque spécialisée dans les aspirateurs-robot depuis de nombreuses années, a trouvé une solution à ce problème odorant avec son tout nouveau Deebot T20 Omni, un appareil haut de gamme. Sa solution est simple et ingénieuse : utiliser de l’eau chaude. Un atout qui fait tout le sel du nouveau Deebot T20 Omni.

Un aspirateur-robot qui fait monter le niveau d’hygiène d’un cran

Comme la plupart des aspirateurs-robots haut de gamme de ces derniers mois, le Deebot T20 Omni dispose d’une base de recharge et d’auto-nettoyage élégante et d’apparence simple. Elle renferme en fait une innovation vraiment intéressante : un système de nettoyage des serpillières à l’eau chaude. C’est le premier robot-aspirateur à bénéficier d’une telle innovation.

Le principe : l’eau qui sert à nettoyer les serpillières est chauffée jusqu’à 55 °C ce qui présente de nombreux avantages.

Le premier étant de limiter la prolifération microbienne au sein des serpillières. Les micro-organismes sensibles à la chaleur attrapés par les serpillières seront moins à même de se multiplier. Cette limitation des bactéries permet aussi d’en finir avec les mauvaises odeurs émises par le tissu.

L’autre force de ce lavage à l’eau chaude est l’éradication des taches tenaces incrustées dans les fibres des serpillières. L’utilisateur se retrouve donc avec un aspirateur propre, qui ne salit pas les sols au lieu de les nettoyer.

Enfin, pour éviter les moisissures liées à l’humidité de cet auto-nettoyage, la station du Deebot T20 Omni sèche automatiquement les serpillières à l’air chaud une fois celles-ci nettoyées.

Le nec plus ultra du ménage

Aspirateur-robot haut de gamme oblige, le Deebot T20 Omni a pour mission de nous épargner de longues sessions de ménage. Une tâche qu’il réussit haut la main grâce à des atouts de choix comme une puissante aspiration, une autonomie poussée et une base de recharge avec un gros conteneur.

Preuve de son excellence, cet aspirateur-robot 2-en-1 peut, en un unique passage, aspirer la poussière et nettoyer les taches au sol. On ne se retrouve donc pas avec un robot obligé de faire plusieurs fois le même parcours pour laver un sol.

Pour mener à bien sa tâche, il intègre deux brosses latérales (pour le nettoyage des plaintes), une brosse centrale cylindrique en caoutchouc (qui limite l’emmêlement des poils) et deux serpillières rotatives. Il jouit également d’une force d’aspiration de 6 000 Pa — bien supérieure à la moyenne –, ce qui lui permet de récupérer un maximum de petits débris, notamment entre les lattes d’un parquet ou dans les coins d’une pièce.

Une fois le ménage terminé, le Deebot T20 Omni retourne tranquillement à sa base pour y vider son bac à poussière, recharger sa batterie, laver ses serpillières et s’approvisionner en eau propre. Cette totale autonomie permet à l’utilisateur de ne plus se soucier de l’entretien de ses sols chaque semaine. D’autant que le conteneur de 3 litres intégré à la base n’a besoin d’être vidé qu’une fois par mois, si le ménage est fait régulièrement.

Un aspirateur qui s’adapte à toutes les situations

Un bon aspirateur-robot se distingue de ses pairs par sa capacité à se déplacer aisément dans un domicile. Et, de ce côté, le Deebot T20 Omni dispose de bases solides. Ses technologies TrueDetect 3D 3,0 et TrueMapping 2.0 lui permettent de cartographier plus précisément les pièces, même sur plusieurs étages, pour détecter tous les obstacles. Même les plus petits objets comme des jouets ou des câbles sont évités.

Les surfaces sensibles (tapis, moquette) ne risquent d’ailleurs rien avec le Deebot T20 Omni. Celui-ci est capable de surélever ses serpillières et d’adapter sa puissance d’aspiration en fonction de la dureté du sol.

Le Deebot T20 Omni embarque un assistant vocal maison : YIKO. Boosté à l’intelligence artificielle, ce compagnon permet à l’utilisateur de contrôler son aspirateur à l’aide de commandes vocales. À l’aide d’un simple “OK YIKO”, il peut ordonner au Deebot T20 Omni de commencer le ménage ou de se concentrer sur une pièce en particulier.

Une application dédiée est également de la partie pour gérer le Deebot T20 Omni. Elle permet de parcourir plusieurs modes de nettoyage. Le Deebot T20 Omni peut ainsi se contenter d’aspirer la poussière, ou au contraire laver uniquement le sol avec sa serpillière. De même, l’utilisateur peut définir des zones à nettoyer en priorité ou interdire l’accès à certains endroits. Enfin, l’application permet aussi de suivre la progression du ménage ou de programmer des horaires de passage.

Loin d’être une simple mise à niveau de la précédente génération, le Deebot T20 Omni montre qu’un aspirateur-robot peut être mu par une véritable ambition : celle d’offrir un ménage efficace en toute circonstance. Plus qu’un simple gadget, l’utilisation de l’eau chaude pour l’entretien des serpillières est la garantie d’un ménage sain.