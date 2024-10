Pendant les Prime Day, le prix des meilleurs aspirateurs ECOVACS mordent la poussière

Comme tous les ans, Amazon lance les grandes promotions des Prime Day. C’est le cas des aspirateurs ECOVACS qui perdent plusieurs centaines d’euros. Mais attention, ces prix ne seront valables que le 8 et 9 octobre prochain.

On vous rabâche tous les printemps qu’il est grand temps de faire un grand ménage pour accueillir les mois chauds, mais prendre le temps de préparer son foyer aux mois d’hiver est tout aussi important.

ECOVACS l’a bien compris puisque le fabricant propose pendant les Prime Day le 8 et 9 octobre de faire chuter le prix de ses meilleurs produits de quelques dizaines à quelques centaines d’euros. De belles réductions allant jusqu’à -45% sur certains produits sur Amazon :

Le DEEBOT X5 OMNI : puissant et abordable

Dernier-né d’ECOVACS et best-seller du constructeur, le DEEBOT X5 OMNI allie les dernières technologies disponibles sur le marché, à un prix plus que séduisant, particulièrement pendant ces Prime Day. Car pour 899 euros, le DEEBOT X5 OMNI offre des performances premium. On peut ainsi compter sur une aspiration à 12 800 Pa et sur une brosse latérale spécialement conçue pour rabattre la poussière présente dans les coins.

l’aspirateur ECOVACS DEEBOT X5 OMNI. // Source : Frandroid

La brosse principale du DEEBOT X5 OMNI profite quant à elle d’une conception pour moitié de poils nylon et pour moitié de caoutchouc. Un mélange qui permet d’attraper cheveux et poussière sans effort. Mieux, un système de peigne attrape et sépare les cheveux au moment de l’aspiration, ce qui évite de devoir démonter la brosse pour la nettoyer.

deux serpillières mobiles équipent le ECOVACS DEEBOT X5 OMNI. // Source : Frandroid

Polyvalent, le DEEBOT X5 OMNI lave également votre plancher grâce à deux serpillières rotatives et mobiles qui se soulèvent si elles rencontrent un obstacle ou si elles passent sur un tapis ou de la moquette (jusqu’à 2 cm au-dessus du sol). Il peut également passer facilement sous les meubles avec seulement 9,5 cm de hauteur.

Une fois le nettoyage terminé, le DEEBOT X5 OMNI revient à la station de vidange qui vide alors le bac à poussière et nettoie les serpillières à l’eau à 70 °C. Une température idéale pour inhiber la croissance de potentiels pathogènes et le développement de moisissures.

La poussière est évacuée de l’aspirateur via un sac situé dans la station. // Source : Frandroid

La station du DEEBOT X5 OMNI permet par ailleurs de recharger l’aspirateur qui pourra alors nettoyer une surface de pas moins de 290 m².

Pour suivre sa progression ou lui demander de lancer une session de ménage, vous avez le choix. Soit via l’application compagnon ECOVACS home ou par un widget à installer directement sur votre Apple Watch pour contrôler le DEEBOT X5 OMNI depuis votre montre connectée.

En ce moment le DEEBOT X5 OMNI voit son prix chuter de 200 euros et passe ainsi à 899 euros.

DEEBOT T30 PRO OMNI : un des meilleurs rapports qualité-prix du constructeur

Excellent rapport qualité-prix, le DEEBOT T30 PRO OMNI est clairement son meilleur allié lorsqu’il s’agit de faire des économies sans faire trop de concessions.

Côté aspiration, le DEEBOT T30 PRO OMNI est légèrement moins puissant avec une aspiration à 11 000 Pa, et son système de cartographie est un peu moins précis. Pour le reste, il offre les mêmes prestations que les produits très haut de gamme.

Un design compact, mais des technologies avancées pour vraiment se décharger du ménage // Source : ECOVACS

On retrouve ainsi une station de lavage compacte qui permet de nettoyer les serpillières et de les sécher en un tournemain une fois le lavage des sols terminé. Mieux, le DEEBOT T30 PRO OMNI possède, comme le DEEBOT X5 OMNI un réservoir à poussière qui permet de ne pas s’occuper du nettoyage de votre robot pendant environ 150 jours.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Son système de navigation TrueMapping 2.0 lui permet de se déplacer facilement dans la maison. Il partage par ailleurs le même système de détection des obstacles TrueDetect 3D 3.0 que le DEEBOT X5 OMNI. L’assurance de ne jamais se cogner dans les jouets, les meubles ou votre chat.

Son autonomie, enfin, est à la hauteur de ses compétences avec 200 minutes de batteries assurées. Ce qui correspond peu ou prou à 300 m² de surface.

Le DEEBOT T30 PRO OMNI est en ce moment en promotion pour les Prime Day. Son prix passe ainsi de 999 euros à 699 euros.

Les déclinaisons de la version PRO sont également disponibles et en promotion :

le DEEBOT T30 OMNI noir, identique à la version pro à l’exception de la présence de l’assistant vocal Yiko et du nettoyage profond de la serpillière, est à 599 euros au lieu de 899 ;

le DEEBOT T30S PRO OMNI se démarque du T30 PRO OMNI par la présence d’intégrations IA notamment sur la détection des obstacles et la navigation, ce qui le rend un peu plus précis dans ses déplacements. Il est en ce moment à 799 euros au lieu de 1099 euros.

Le DEEBOT N20 PRO PLUS : parfait pour un premier aspirateur robot

Si le prix des aspirateurs robot peut être un frein de prime abord, avec le DEEBOT N20 PRO PLUS, même les plus petits budgets s’y retrouveront. Son prix déjà très abordable de 499 euros passe exceptionnellement pendant les Prime Day à seulement 399 euros.

Le DEEBOT N20 PRO PLUS. // Source : ECOVACS

Et pour ce tarif contenu, les performances de cet aspirateur robot sont au rendez-vous, avec :

une aspiration à 8 000 Pa ;

un système unique de séparation de la poussière PureCyclone qui améliore la longévité de l’aspirateur et conserve sa puissance d’aspiration dans le temps ;

un système de nettoyage humide OZMO grâce à une seule serpillière vibrante à l’arrière du produit ;

la possibilité de cartographier efficacement votre logement avec l’application ECOVACS Home

une batterie de 300 minutes.

Pendant les Prime Day, le prix du DEEBOT N20 PRO PLUS perd 100 euros et passe de 499 à 399 euros. Son petit frère, le DEEBOT N20 PLUS perd quant à lui 70 euros et passe de 399 à 329 euros.