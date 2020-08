Deebot Ozmo 920 : un aspirateur-robot qui a tout d’un grand, sauf le prix

2020 est plus que jamais la bonne année pour investir dans un aspirateur-robot. Des marques comme Ecovacs, avec son Deebot Ozmo 920, proposent désormais des appareils avec les mêmes caractéristiques que les aspirateurs-robots haut de gamme… Mais 200 euros moins chers.

Lancé à la fin de l’année dernière, le Deebot Ozmo 920 est tout simplement un flagship-killer dans le monde des robots aspirateurs. Sa promesse est simple : proposer le meilleur de la technologie des aspirateurs-robots à un prix le plus contenu possible et sans faire de compromis. Que cela concerne la puissance d’aspiration, la cartographie du logement, la détection des obstacles ou encore les accessoires fournis dans la boîte, il est difficile de le prendre en défaut. Il est actuellement en promotion chez Amazon.fr, au prix de 349,98 euros en entrant le code FRANDROID30 dans le panier, au moment de payer.

En partenariat avec Ecovacs, nous vous proposons de gagner 5 Deebot Ozmo 920 sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous à la fin de l’article pour savoir comment remporter l’un d’entre eux !

Un aspirateur robot qui ne manque pas d’intelligence

Le Deebot Ozmo 920 se présente comme un aspirateur-robot particulièrement bien équipé. Il embarque ainsi la meilleure technologie du moment pour se repérer dans votre logement, un télémètre laser, situé au-dessus de son châssis. Au sein de cette excroissance ronde se trouve un laser qui va tourner à 360 degrés pour analyser tous les obstacles et murs qui se trouvent dans votre logement.

Ce télémètre laser va non seulement permettre au Ozmo 920 d’éviter les obstacles, mais surtout d’établir une véritable carte de votre logement. Disponible dans l’application Ecovacs Home, cette carte permet ensuite à l’utilisateur de voir en temps réel le trajet du robot, de lui demander d’aller nettoyer certaines zones précises ou encore de dresser des murs virtuels.

Une fois cette carte établie, pas question de procéder à l’aspiration n’importe comment. L’Ozmo 920 va planifier automatiquement la trajectoire la plus efficace pour nettoyer chaque pièce méthodiquement.

Un aspirateur puissant avant d’être un robot

Ecovcacs ne s’est pas contenté de faire de son Ozmo 920 un aspirateur intelligent. Il a également travaillé tout le système d’aspiration. Quatre points sont tout particulièrement appréciables sur ce robot :

Il possède deux brosses latérales. C’est l’assurance d’un nettoyage plus efficace le long des murs et plus rapide.

La brosse centrale est conçue de telle façon à ce qu’elle ne se bouche pas tout en raclant délicatement le sol pour ne rater aucune saleté.

Enfin, de nombreux accessoires sont fournis avec l’Ozmo 920 : 4 brosses latérales, une bouche d’aspiration directe (pour ramasser de grosses saletés), deux filtres HEPA et des outils de nettoyages et d’entretien du robot.

Enfin, l’Ozmo 920 dispose également d’un réservoir d’eau et d’une lingette de nettoyage du sol afin de passer la serpillière, en plus de l’aspirateur.

Un véritable appareil autonome et connecté

Le Deebot Ozmo 920 est plus proche d’une Tesla que d’un aspirateur classique. Il est entièrement autonome. Il est capable par exemple de moduler sa puissance d’aspiration pour qu’elle soit plus puissante quand il repère un tapis. De la même façon, lorsque vous lui demandez de passer la serpillière, il va prendre soin de ne jamais mouiller ces tapis. Quant aux escaliers, il est équipé de capteurs de vides sous son châssis, qui l’empêchent de chuter.

Enfin, l’Ozmo 920 est compatible avec Google Assistant et Alexa. Vous pouvez donc non seulement le commander à la voix (« Ok Google lance l’aspirateur ») ou l’intégrer au sein de routines (lorsque vous dites « Alexa, je pars », l’aspirateur s’enclenche automatiquement).

L’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2020

Complet, autonome et puissant, le Deebot Ozmo 920 possède tout ce que l’on peut attendre d’un aspirateur-robot haut de gamme en 2020. Généralement, ce genre de robot est vendu aux alentours de 600 euros chez la concurrence. Ecovacs propose quant à lui son Ozmo 920 pour moins de 350 euros chez Amazon en entrant le code FRANDROID30 dans le panier. C’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

