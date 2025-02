Comparatif Thermomix TM7 vs TM6 (2025) : prix, nouveautés et différences

Six ans après le lancement du TM6, Vorwerk dévoile son nouveau Thermomix TM7. Design repensé, écran agrandi, intelligence artificielle… on fait le point sur ce qui change.

Le nouveau Thermomix TM7 vient d’être dévoilé par Vorwerk, il succède au TM6 après six ans de bons et loyaux services.

Fiche technique

Thermomix TM6 Thermomix TM7 Couleur Blanc Noir Écran 6,9 pouces 11 pouces Interface Tactile + molette 100 % tactile Base Large avec support Affinée Puissance moteur 1500 W 2000 W

500 W synchrone Vitesse max 10 700 tr/min 10 700 tr/min Niveau sonore min 63 dB(A) 30 dB(A) Niveau sonore moyen 75 dB(A) 50 dB(A) Connectivité et prix Cookidoo Oui Oui (interface repensée) Commande vocale Non Oui (été 2025) Intelligence artificielle Non Oui (à venir) Profils utilisateurs Non Oui Prix de lancement 1 499 € 1 599 € Abonnement Cookidoo 49 €/an 49 €/an Garantie 2 ans 2 ans Caractéristiques physiques Matériaux recyclés Non 30 % Poids total 7,95 kg 8,2 kg Dimensions (base) Plus large Plus compacte

Design

Exit le look traditionnel, bonjour la modernité ! Le nouveau Thermomix TM7 fait son entrée en cuisine avec un style résolument plus contemporain.

TM7 TM6

Première surprise en découvrant le TM7 : sa robe noire ultra-chic qui tranche radicalement avec le blanc immaculé du TM6. Fini le gros bloc moteur qui prenait ses aises sur le plan de travail, le nouveau venu adopte une silhouette plus élancée qui n’est pas sans rappeler le Thermomix Friend. Un régime réussi qui lui permet de s’intégrer plus discrètement dans nos cuisines.

Un énorme écran et une interface repensée

Mais le changement le plus spectaculaire, c’est son écran. De 6,9 pouces sur le TM6, on passe à un généreux 11 pouces sur le TM7.

C’est la taille d’une tablette tactile. La molette de sélection, qui faisait partie de l’ADN Thermomix, tire sa révérence au profit d’une interface 100 % tactile.

Ce changement s’accompagne d’une profonde refonte logicielle : nouveau « jumeau numérique » qui visualise en temps réel les processus de cuisson, interface Cookidoo repensée pour plus de clarté, et surtout une plateforme prête pour l’intelligence artificielle.

Cette dernière devrait permettre, via de futures mises à jour, d’optimiser les recettes en fonction des habitudes culinaires de l’utilisateur et d’offrir une expérience de cuisine toujours plus personnalisée — une dimension totalement absente du TM6 qui, malgré sa connectivité, restait plus traditionnel dans son approche.

Et la commande vocale ?

La commande vocale, annoncée pour l’été 2025, ne sera pas directement intégrée au Thermomix TM7 qui ne dispose pas de microphone intégré. Cette fonctionnalité passerait en réalité par l’application Cookidoo sur smartphone, qui servira d’intermédiaire pour piloter le robot-cuiseur.

Une nuance importante qui change la promesse du « contrôle mains libres » initialement suggérée : il est fort probable qu’il soit nécessaire en effet d’avoir son smartphone à portée de voix et l’application ouverte pour pouvoir dicter ses commandes.

Cette configuration, moins pratique qu’un système de microphone intégré, pourrait limiter l’intérêt de la fonction vocale en cuisine. En effet, devoir attraper son smartphone avec les mains sales ou enfarinées pour lancer l’application avant de pouvoir donner une commande vocale semble moins ergonomique qu’un simple effleurement de l’écran tactile du TM7.

On peut imaginer que Vorwerk proposera ultérieurement un accessoire microphone dédié, à l’image du Thermomix Sensor, pour permettre un véritable contrôle vocal mains libres sans dépendre du smartphone — même si rien n’a été officiellement annoncé en ce sens par la marque.

Le bol fait sa révolution (ou presque)

Côté bol, Vorwerk joue la carte de la continuité… et de l’innovation ! La capacité reste figée à 2,2 litres (les familles nombreuses attendront !), mais le bol s’offre un nouveau look avec une coque isolante en plastique noir strié.

Le couvercle peut être fermé avec de petits aimants

Au-delà de l’esthétique, cette protection évite les brûlures accidentelles quand le contenu chauffe. Seul bémol : le poids passe de 900 g à 1,7 kg.

Des performances qui montent d’un cran

Le TM7 fait un bond en avant côté acoustique. Son nouveau moteur synchrone de 500 W, jusqu’à 2000 W de puissace, se montre étonnamment discret :

En vitesse minimale : 30 dB(A) contre 63 dB(A) sur le TM6

En vitesse moyenne : 50 dB(A) contre 75 dB(A) sur le TM6

Grande nouveauté : le TM7 permet de cuisiner jusqu’à 100 °C avec le couvercle ouvert. La température maximale reste à 120 °C couvercle fermé, et un nouveau mode de brunissage à 160 °C fait son apparition.

Des accessoires qui font débat

Le nouveau Varoma gagne 45 % de volume, parfait pour la cuisson vapeur en famille. La spatule s’allonge et s’élargit pour plus de praticité.

Mais attention, deux accessoires du TM6 ne seront pas compatibles :

Le Découpe-Minute (les amateurs de râpage devront s’adapter)

Le Thermomix Sensor (plus de Bluetooth)

Les autres accessoires restent heureusement utilisables sur le nouveau modèle.

Thermomix Sensor

Prix et disponibilité

Le TM7 s’affiche à 1599 €, soit 100 € de plus que le TM6 aujourd’hui, 50 euros lors de son lancement.

Les précommandes sont ouvertes depuis le 14 février 2025, pour une disponibilité le 7 avril 2025.

Bonne nouvelle pour les retardataires : si vous avez commandé un TM6 après le 27 janvier 2025, vous pouvez opter pour le TM7 en payant la différence.

Pour rappel, le Thermomix n’est disponible qu’en vente directe : il faut soit participer à une démonstration à domicile avec un(e) conseiller(ère) Vorwerk, soit se rendre dans une boutique officielle de la marque, soit commander en ligne sur le site officiel de Vorwerk — la marque ne distribuant pas ses produits dans les circuits traditionnels de distribution.