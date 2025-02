Voici le nouveau Thermomix TM7 : tout ce qui change, son prix et sa disponibilité

Six ans après le TM6, le nouveau Thermomix débarque avec une révolution esthétique et technologique. Plus élégant, plus intelligent et plus silencieux, voici le TM7.

Thermomix TM7 // Source : Vorwerk

Le voici, six ans après le TM6. Le Thermomix TM7 rompt radicalement avec l’esthétique de ses prédécesseurs.

Exit le blanc immaculé, place au noir élégant et sobre. Cette mutation esthétique s’accompagne d’une silhouette entièrement repensée : le socle s’affine considérablement, abandonnant le bloc moteur imposant pour une ligne plus épurée qui rappelle le Thermomix Friend ou un blender chauffant haut de gamme.

Thermomix TM7 // Source : Vorwerk

Mais la vraie star de ce relooking, c’est l’écran tactile de 11 pouces (dont 10 pouces de zone tactile) qui trône fièrement sur la face avant. Une évolution significative par rapport aux 6,9 pouces du TM6, qui offre un confort de lecture bien meilleur. La célèbre molette disparaît au profit d’une interface entièrement tactile.

Thermomix TM7 // Source : Vorwerk

Les gros changements

Le TM7 conserve la capacité de 2,2 litres de son prédécesseur — un choix assumé par Vorwerk pour maintenir la compacité de l’appareil. En revanche, le bol fait peau neuve avec un revêtement en plastique noir strié qui lui confère une allure premium tout en assurant une meilleure isolation thermique.

Thermomix TM7 // Source : Vorwerk

Le couvercle connaît également une petite révolution : pour la première fois dans l’histoire du Thermomix, il devient possible de cuisiner à bol ouvert (jusqu’à 100 °C, sans rotation des lames).

Thermomix TM7 // Source : Vorwerk

Les accessoires évoluent également : la spatule s’allonge et s’élargit pour plus de fonctionnalité, tandis que le panier vapeur supérieur adopte une forme plus rectangulaire et voit sa capacité augmenter de 40 %.

L’appareil de base pèse 6 500 grammes, le bol en acier inoxydable 2 100 grammes et l’accessoire Varoma 840 grammes. Il n’est pas encore prévu de créer un Thermomix Friend assorti.

L’IA est là

Le TM7 mise fortement sur l’intelligence artificielle et la connectivité. Equipé d’un microphone (qui sera activé cet été), il pourra être contrôlé à la voix pour plus de praticité en cuisine.

La plateforme de recettes Cookidoo bénéficie d’une interface repensée, plus épurée et intuitive, divisée en deux zones distinctes pour une meilleure lisibilité.

Deux nouveaux programmes automatiques font leur apparition : un mode « brunissage » à 160 °C et un programme de cuisson des œufs plus précis, permettant de choisir la texture finale désirée. L’intelligence artificielle permettra également d’optimiser les recettes en fonction des ingrédients disponibles et des habitudes culinaires de l’utilisateur.

Prix et disponibilité

Le Thermomix TM7 sera disponible à partir du 7 avril 2025 au prix de 1599 €, soit une augmentation de 50 € par rapport au TM6.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Vorwerk maintient son modèle de vente directe, que ce soit via une démonstration à domicile, en boutique ou en ligne.

Pour les clients ayant récemment acheté un TM6, Vorwerk propose une solution de transition : possibilité de basculer vers le nouveau modèle moyennant un supplément.

Le TM6 continuera d’être commercialisé pendant encore dix ans, avec des mises à jour régulières et un pack spécial incluant divers accessoires.