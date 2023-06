Test du Synology WRX560: un routeur Wi-Fi complet mais sans Wi-Fi 6E

Le routeur Wi-Fi Synology WRX560 se présente comme une alternative aux nombreux kits Wi-Fi du marché que peuvent être les Orbi de Netgear ou Eero d’Amazon. La solution Synology se démarque principalement grâce à son système d’exploitation très complet et à certains choix techniques discutables.

Ainsi, ce nouvel appareil se contente du très classique Wi-Fi 6 et fait l’impasse sur la nouvelle norme 6E. Pour autant, la marque a jugé bon d’y intégrer un port 2,5 Gb/s qui est encore aux abonnés absents sur ses NAS. Proposé, seul, au prix conseillé de 280 euros, le WRX560 n’est franchement pas l’appareil le plus accessible du marché, mais se positionne comme une alternative très sérieuse aux meilleurs modèles.

Synology WRX560 Fiche technique

Modèle Synology WRX560 Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Débit wifi maximal Débit : 3000 – Unité : Mbit/s Nombre maximum d'appareils connectés 150 Système mesh 1 Compatibilité 4G Oui Compatibilité 5G Non Nombre de ports ethernet 5 Débit ethernet maximal 2,5 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 0,512 Go Prix 279 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Synology WRX560 Design et ergonomie

Synology revoit ses habitudes en termes de design et propose ici un appareil qui tient plus d’un Netgear Orbi que d’un routeur RT. Le WRX560 est étonnamment plus imposant qu’il ne le semble sur les visuels et prendra nécessairement plus de place qu’un RBK352 par exemple.

Le boitier est entièrement construit en plastique noir, avec un design résolument moderne et parsemé de quelques évents d’aération qui lui donnerait presque une allure gaming. Pour autant, le Synology WRX560 s’adresse avant tout aux utilisateurs avancés et aux petites entreprises.

À l’avant, la marque a installé trois LED d’indication qui permettent de connaitre en un coup d’œil l’état du routeur. Si le voyant « Statut » reste toutefois illuminé en permanence, l’utilisateur garde la possibilité de désactiver les deux autres selon un planning spécifique.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

La connectique réseau est assurée par cinq ports RJ45, dont l’une est dédiée à la liaison internet. Parmi les quatre ports réservés au LAN, seul un est capable de délivrer un débit de 2,5 Gb/s. Cette pratique malheureusement courante fait grandement perdre l’intérêt d’avoir une telle connectique puisqu’il ne pourra être exploité à son plein potentiel que dans de rarissimes cas.

Les ports RJ45 sont accompagnés d’un port USB A qui prend place sur la tranche de l’appareil avec le bouton d’appairage WPS et un commutateur pour couper le Wi-Fi. Le positionnement de ce port, bien que pratique, augmentera considérablement l’encombrement du routeur lorsqu’une imprimante ou un disque dur y est connecté.

Sans grande surprise, Synology nous livre ici un routeur à l’apparence très classique et qui prend ses inspirations chez la concurrence spécialisée dans les kits Wi-Fi Mesh. Bien que les matériaux nous disent le contraire, sa robe entièrement noire lui procure néanmoins un aspect premium appréciable.

Synology WRX560 Fonctionnalités

Le WRX560 est animé par le système d’exploitation SRM, quasi-jumeau de DSM, dédié quant à lui aux NAS de la marque. Une fois le routeur branché, il suffit de se rendre sur son adresse IP par défaut pour lancer le processus de configuration initial. Cette première étape essentielle est guidée progressivement, et donc très accessible. Notez qu’il est également possible de réaliser ces étapes à l’aide de l’application mobile DS Router.

L’interface web se compose d’une page d’accueil type « bureau » avec différents modules pour contrôler les différents aspects du routeur. On retiendra ici trois modules principaux : l’un dédié aux réglages réseau, un autre pour les réglages Wi-Fi et le dernier pour le filtrage et la sécurité.

Les réglages réseau sont très fournis et permettent une configuration très poussée. Le WRX560 pourra logiquement remplacer la box de votre opérateur, mais ira bien plus loin avec une personnalisation fine des différents ports, la possibilité d’agréger deux accès à internet ou encore d’utiliser une liaison cellulaire. Bien évidemment, les réglages habituels liés au DHCP, au NAT ou à la QoS sont de la partie.

On regrette néanmoins la gestion un peu hasardeuse des ports physique. On passera sur la présence d’un unique port Multi-Gig que trop de constructeurs prennent l’habitude de laisser seul. Ce qui est plus dommageable, c’est que si ce port est utilisé pour la liaison internet, il est impossible d’utiliser le port WAN principal pour autre chose qu’une seconde liaison internet.

Un tour dans le module dédié au Wi-Fi nous permet de constater que Synology y propose également de nombreux réglages. Il est possible de séparer les différentes bandes tout en personnalisant finement les options de sécurité ou les canaux utilisés, le tout, dans une interface très claire. Bien qu’il soit vendu seul, le WRX560 peut aussi être intégré dans un réseau maillé, à l’instar des Orbi ou Deco.

Le module intitulé « Safe Access » est quant à lui dédié au contrôle d’accès/parental ainsi qu’à certaines options liées à la sécurité. Là encore, Synology propose une interface enfantine d’utilisation qui permet de créer des profils d’utilisateur pour leur refuser ou autoriser l’accès à certains sites ou définir un planning d’accès à internet. Ces règles peuvent par ailleurs s’appliquer à l’échelle du réseau et les utilisateurs ont également la possibilité d’ajouter certains sites dans la liste des pages autorisées.

N’oubliant pas ses origines, Synology offre aussi quelques fonctionnalités de stockage à son routeur WRX560. Le port USB peut ainsi être utilisé pour y brancher un support de stockage dont l’accès pourra être géré et partagé en réseau, comme sur n’importe quel NAS. Enfin, quelques applications supplémentaires comme un serveur VPN ou un gestionnaire de téléchargement peuvent être installés grâce au magasin d’application présent sur SRM.

En bref, le WRX560 de Synology propose des fonctionnalités complètes, dans une interface claire qui permet de s’y retrouver facilement. C’est aussi la force du produit, qui pourra de fait s’adresser aussi bien aux néophytes qu’aux utilisateurs plus exigeants.

Synology WRX560 Performances

Si le WRX560 parvient à convaincre sur ses nombreuses fonctionnalités, les performances sont quant à elles un peu en retrait. Lors de nos tests de débit sur iperf, nous mesurons un débit approchant les 800 Mb/s, dans les deux sens en condition optimale. Un résultat honorable pour un appareil qui se cantonne, on le rappelle, au simple Wi-Fi 6.

En changeant de pièce, à notre second point de mesure habituel, le débit chute de moitié. Cela dit, les valeurs constatées restent très correctes. Enfin, notre test en extérieur, à environ 10 mètres du routeur, nous permet d’atteindre un débit stable d’environ 100 Mb/s, là encore dans les deux sens.

C’est lors d’une utilisation plus « réelle », grâce à un transfert de fichiers, que les débits déçoivent un peu plus. En effet, dans les mêmes conditions et avec les mêmes appareils, le débit en transfert de fichiers est divisé de moitié par rapport au débit brut mesuré via iperf. Ceci étant dit, les débits restent honorables et comparables à certaines autres références en Wi-Fi 6.

Synology WRX560 Prix et disponibilité

Le routeur Synology WRX560 est disponible au prix conseillé de 280 euros.