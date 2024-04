Attention, ce constructeur a laissé tomber ses objets connectés

Lorsque l'on investit dans des objets connectés, on s'attend généralement à ce qu'ils soient soutenus par leur constructeur pendant plusieurs années. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et certains fabricants décident de jeter l'éponge, laissant leurs clients avec des produits inutilisables. C'est ce qui vient de se produire avec un constructeur allemand bien connu.

Les appareils et autres objets connectés sont de plus en plus présents dans notre quotidien, mais ils sont également soumis à un risque grandissant : celui de devenir obsolètes à cause d’une décision du fabricant ou d’autres facteurs.

C’est ce qui est arrivé récemment aux produits de la marque allemande Gigaset, spécialisée dans les objets connectés pour la maison.

Une technologie rare abandonnée

Gigaset utilisait une technologie assez peu répandue pour ses objets connectés : le DECT ULE (ULE pour Ultra Low Energy).

Comme l’explique iGen, malheureusement, la division dédiée à ces produits a cessé ses activités le 29 mars 2024. Cela signifie que l’ensemble des objets connectés de cette marque (capteurs, caméras, etc.) est inutilisable.

La page d’accueil du service fournit des explications détaillées sur la situation : si la division liée aux téléphones DECT (et aux rares smartphones) a été reprise après la faillite de l’entreprise, ce n’est pas le cas de celle liée aux objets connectés. Les produits connectés et les caméras qui dépendent des serveurs sont donc hors d’usage depuis quelques jours et la société ne prévoit pas de les récupérer.

Une FAQ apporte quelques précisions sur les conséquences de cette décision, comme le fait que le détecteur de fumée continuera de fonctionner pour son alarme, mais c’est le seul produit dans ce cas.

Concernant le remboursement, il est possible d’en faire la demande. Néanmoins, rien n’assure que vous ne receviez ces remboursements.

Des produits encore en vente

Le plus surprenant dans cette affaire est que, même si Gigaset ne vend plus ses produits, ils sont encore disponibles chez de nombreux magasins, dont Amazon. Vous devez donc être vigilants.