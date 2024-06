Contre 160 euros et rien de plus, ce kit de vidéosurveillance 2-en-1 protège votre logement pour l’été

Oubliez ce que vous pensez savoir sur les systèmes de vidéosurveillance. Baseus dévoile un kit 2-en-1 facile à installer, à petit prix, et qui n'a besoin d'aucune formule d'abonnement pour fonctionner.

Si l’été est de loin la meilleure saison de l’année pour partir en vacances, c’est aussi la préférée des cambrioleurs. Pour partir l’esprit tranquille sans avoir à demander à vos voisins de faire des rondes, le meilleur moyen reste d’investir dans un système de surveillance.

Vous ne voulez pas y laisser trop d’argent ? Baseus vient de lancer un kit complet et facile à installer affiché à seulement 159 euros grâce à un coupon de remise immédiate. Pour un prix contenu, le pack Baseus N1 vous fait profiter de deux caméras et d’un système de stockage local, sans formule d’abonnement.

Baseus N1 : une caméra vraiment autonome

Vous n’avez jamais voulu installer une caméra de surveillance de peur de devoir faire des trous dans les murs pour y glisser des câbles ? Baseus vous épargne ces étapes fastidieuses en misant sur la simplicité d’utilisation et d’installation. La caméra N1 de Baseus est alimentée par sa propre grande batterie de 7 800 mAh, lui permettant de fonctionner en autonomie pendant 210 jours. Vous n’avez alors qu’à la fixer au mur grâce à des vis et des chevilles. Un port USB-C intégré vous permet ensuite de la recharger, avec une batterie externe par exemple, sans que vous ayez à la démonter.

Vous n’avez pas non plus besoin de souscrire à un abonnement ou d’installer un NAS à votre domicile pour récupérer les images enregistrées par les caméras Baseus N1. Le constructeur fournit dans son pack une station de sauvegarde avec 16 Go de stockage intégré, extensible jusqu’à 16 To en y insérant un disque dur 2,5″. Celle-ci se connecte très simplement aux caméras grâce à l’application dédiée. L’avantage, c’est que toutes les données enregistrées sont stockées localement dans la HomeStation, garantissant ainsi un haut niveau de confidentialité des données.

Toutes les données vidéo sont chiffrées à l’aide de l’Advanced Encryption Standard (AES-128) afin qu’elles ne puissent pas être lues ou altérées par des tiers pendant la transmission. De plus, elles sont garanties par les certifications TÜV Rheinland EN303645 et CCPA.

Une application pour piloter votre surveillance

Le système de sécurité Baseus N1 est autonome, c’est donc à vous de piloter la surveillance de votre domicile. Pour cela, Baseus a développé une application mobile très complète qui permet de tirer le meilleur de vos deux caméras. Celle-ci vous notifie automatiquement et enregistre les séquences vidéo dès lors qu’elle repère du mouvement devant la caméra : personne qui passe, voiture qui se gare, etc. Vous pouvez ensuite consulter les vidéos directement depuis votre smartphone, que vous soyez à domicile ou en vacances.

Mieux, l’application vous permet également de regarder en direct à travers la lentille de la caméra et de communiquer avec l’extérieur grâce aux micros et haut-parleurs intégrés. De quoi indiquer au livreur où il doit déposer votre colis par exemple.

D’autant que les caméras Baseus sont capables de restituer une image d’excellente qualité. Elles bénéficient d’une définition 2K, avec un champ de vision de 145 degrés afin de limiter les angles morts. Une vision de nuit et en couleur est aussi de la partie, pour assurer une protection 24 heures sur 24. Les caméras sont conçues pour résister aux intempéries et aux températures incluses entre -20 °C et +50 °C.

Baseus S1 Pro : une solution encore plus autonome

Vous recherchez une solution de sécurité plus premium et autonome ? Baseus possède une référence encore plus complète dans son catalogue : la S1 Pro. Sa particularité ? Chaque caméra est équipée d’un panneau solaire motorisé, capable de suivre le mouvement du soleil, afin de fonctionner de façon complètement autonome. Vous n’aurez même pas besoin de la recharger.

Version Pro oblige, la caméra gagne également en définition. Celle-ci passe à la 3K, avec un champ de vision un peu plus restreint, à 120 degrés. Celle-ci est donc plus adaptée pour couvrir des surfaces étendues, puisque le zoom numérique x8 conserve un plus grand nombre de détails. La Baseus S1 Pro profite des mêmes fonctions logicielles que la Baseus N1 grâce à l’application compagnon. Vous retrouvez ainsi les notifications automatiques lors d’une intrusion, ou la possibilité de communiquer avec les micros et les haut-parleurs des caméras. La station de sauvegarde HomeStation est par ailleurs incluse.

Il vous faudra néanmoins patienter un peu avant de l’acquérir. Le kit Baseus S1 Pro sera commercialisé à partir du mois d’août en France.