Arlo double la sécurité de ses caméras de surveillance

Arlo a décidé de doubler l'autonomie de ses caméras de sécurité en lançant de nouveaux modèles XL. Trois appareils vont profiter d'un an d'esprit tranquille.

Deux fois plus de paix de l’esprit. C’est ce que promet Arlo au moment d’annoncer trois nouvelles caméras à l’autonomie longue durée.

Ce ne sont pas totalement de nouveaux modèles, mais des versions XL de caméras de sécurité extérieure existantes sans fil, promettant une batterie améliorée pour durer deux fois plus longtemps.

Deux fois plus d’autonomie

Voici donc venir la Arlo Pro 4 XL, la Arlo Ultra 2 XL qui rejoignent la Arlo Essential XL Spotlight. Visuellement, elles reprennent le look de leurs aînées, mais en version allongée. Et pour cause, la batterie permet désormais de tenir un an contre six mois auparavant sur une seule charge.

C’est le seul changement apporté à ces caméras qui gardent leurs fonctionnalités de base. La Arlo Pro 4 XL se connecte en Wi-Fi à votre installation et film en vidéo HDR 2K avec la possibilité de zoomer jusqu’à 12x. La Arlo Ultra 2 XL monte en vidéo 4K et profite notamment d’une vision nocturne couleur ainsi que d’un système audio avancé. Enfin, la Arlo Essential XL Spotlight est le modèle pour les budgets plus serrés (170 euros), mais sans compromis. Elle profite d’une lumière dès qu’un mouvement est détecté.

