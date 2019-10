Le spécialiste des caméras de surveillance domestique sans fil Arlo a présenté une mise à jour de sa gamme Pro avec la nouvelle Arlo Pro 3 il y a quelques semaines. Jusqu'ici en précommande, le produit va bientôt être commercialisé.

Après la commercialisation de sa caméra de surveillance sans fil 4K cette année, Arlo nous propose aujourd’hui la troisième génération de sa gamme Pro. Les évolutions sont nombreuses et semblent donner à cette mise à jour une réelle raison d’être.

Les nouveautés annoncées

On retrouve par exemple un nouveau type de capteur qui propose des vidéos en 2K (2560 x 1440 pour être précis). La marque annonce ainsi 79 % de pixels en plus par rapport à son précédent modèle qui enregistrait en 1080p, la Pro 2. Les images devraient donc être plus détaillées et plus agréables à regarder en zoomant.

Le mode HDR est également de la partie et va logiquement permettre à la caméra de gérer les zones à fort contraste. Aussi, le champ de vision passe de 130° à 160°, une bonne nouvelle. Notez que la Arlo 3, comme pour les précédents modèles, nécessite un pont de connexion pour fonctionner, appelé ici SmartHub. Comme ses petites sœurs, cette caméra a été conçue pour fonctionner à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est également important de rappeler que la Pro 3 conserve l’avantage principal des caméras de la marque : elle fonctionne sur batterie donc sans fil, ce qui facilite grandement son installation.

Cette nouvelle caméra de surveillance fonctionne toujours sur la base de différents abonnements, mais sachez que la marque offre trois mois d’abonnement Arlo Smart. Ce dernier donne accès à des notifications avancées, à la création de zones d’activité et à 30 jours de stockage de séquences dans le cloud. Enfin, l’Arlo Pro 3 embarque un projecteur, une sirène, ainsi qu’un micro et un haut-parleur.

Les caractéristiques et fonctionnalités de la Arlo Pro 3 se rapprochent tellement de leur dernier modèle haut de gamme qu’elles donnent justement l’impression d’avoir une Arlo Ultra, mais sans le capteur 4K. Leur ressemblance physique est d’ailleurs frappante. Notre test, en plus de mesurer l’autonomie de la caméra en conditions réelles, confirmera ou réfutera ces dires.

Prix et disponibilité

L’Arlo Pro 3 sera disponible à l’achat et à la livraison à partir du 28 octobre et sera proposée en différents kits, une habitude chez Arlo. Il faudra ainsi débourser 299,99 euros pour une caméra simple si vous possédez déjà le nouveau SmartHub, qui est indispensable pour le fonctionnement de la caméra. Le kit constitué de deux Arlo Pro 3 et d’un SmartHub est quant à lui proposé au prix de 599,99 euros. Notez que des kits de trois et quatre caméras seront aussi disponibles à l’achat.

Arlo se met à la sonnette connectée

Arlo a profité de cet événement presse pour revenir sur sa première sonnette connectée avec caméra intégrée. L’Arlo Video Doorbell semble proposer tout ce que l’on peut attendre d’un tel produit : une détection des mouvements, la possibilité de communiquer avec l’interlocuteur ou de lui envoyer des messages audio préenregistrés, mais surtout un ratio d’image particulier pour visualiser une personne en entier ou pour ne pas rater un colis posé au sol.

Notez que cette sonnette ne nécessitera pas forcément de base Arlo pour fonctionner. Quant à l’alimentation, elle utilisera le câblage existant de la sonnette classique qu’elle remplacera. La Arlo Doorbell sera proposée dans un premier temps aux États-Unis et arrivera début 2020 en Europe.