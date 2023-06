Test du Yale Smart Cabinet Lock : entrez dans l’ère des placards connectés

Le Yale Smart Cabinet Lock est un produit de niche qui réalise parfaitement son office. Il s’agit d’une serrure connectée pour placard ou tiroir efficace et qui saura résister aux assauts des enfants et des animaux.



Si elle est forcée, vous serez alors immédiatement notifié. Enfin si vous avez ajouté le pont Wi-Fi à xx euros à la serrure de placard Yale. L’application est très bien pensée et offre de nombreuses fonctions pour personnaliser l’usage. Toutefois, elle souffre de quelques bugs et parties non traduites, mais rien qui n’entache l’usage au quotidien. Cela est surtout agaçant.



Si vous avez besoin de sécuriser un placard, un tiroir et profiter des avantages de la connectivité alors ce produit est fait pour vous. À vous de voir si l’investissement en vaut la peine. Dans notre cas, au prix des croquettes, cette serrure évite au testeur de dépenser le prix du Smart Cabinet Clock en croquette tous les deux mois.