Test du Somfy V500 Connect : un visiophone connecté complet, mais une offre logicielle peu aboutie

Somfy se lance enfin dans les visiophones connectés, en ajoutant un module de connectivité à sa gamme existante. La marque n'a donc pas renouvelé ses modèles, mais les vend désormais en pack complet, avec un module connecté, qu'il est également possible d'acheter séparément. Voyons si cette innovation lui permet de rattraper la concurrence, dont notamment Ring, Arlo et Nest.

Quand on parle de maison connectée, on pense naturellement aux ampoules intelligentes et aux enceintes avec assistants vocaux. Il ne faut toutefois pas oublier la large gamme de sonnettes et visiophones connectés, qui permettent de répondre de n’importe où, même si vous n’êtes pas chez vous.

Malheureusement, la plupart des produits du marché se concentrent sur la qualité d’image et l’applicatif, mais ont tendance à négliger la possibilité d’ouvrir le portail ou le portillon, empêchant ainsi de pouvoir ouvrir à un livreur ou un visiteur durant votre absence. L’absence de cette fonctionnalité est pourtant simple à implémenter, d’autant plus que de nombreux visiophones classiques sont capables d’ouvrir un portail ou un portillon par une simple impulsion électrique.

Des marques comme Legrand ou Somfy, pour ne nommer que les plus françaises, offrent un choix de plusieurs modèles pouvant se raccorder à une gâche électrique ou un moteur de portail électrique pour les ouvrir lorsqu’un visiteur sonne à votre porte. C’est donc sur ce principe que Somfy a entrepris de connecter sa gamme de visiophones existants, à savoir les V350 et V500 Connect.

Ceux-ci disposent donc d’une connectivité à Internet, tout en conservant le principe de fonctionnement d’un visiophone traditionnel, capable de commander des ouvrants et fonctionnant avec un écran intérieur. Nous avons testé le modèle le plus avancé de la gamme, le V500 Connect, pendant plus d’un mois, en remplacement d’une sonnette connectée Ring. Voici notre verdict.

Un design sobre

Le V500 Connect se décline en une platine de rue et un moniteur intérieur, auquel s’attache un module connecté. Commençons par la platine de rue, dont les finitions sont excellentes et attestent de sa robustesse et de sa durabilité. C’est un point important, puisque celle-ci est à installer sur la rue, ce qui l’expose aux intempéries. Heureusement, elle est certifiée IP54 et peut donc résister à la poussière et à des projections d’eau. Cet indice est quelque peu bas, puisqu’il pourrait ne pas suffire face à une pluie intense, même si nous n’avons rencontré aucun souci malgré de fortes averses durant nos tests.

Pour ce qui est de son apparence, la platine arbore une coque verticale en métal, surplombée d’une visière contre la pluie. La coque en elle-même est anthracite, tandis que la façade est noire sur la partie supérieure. C’est elle qui abrite les différents capteurs, dont bien sûr la caméra, mais aussi les infrarouges pour la vision de nuit. Sur la partie basse, on retrouve le bouton d’appel, ainsi que le haut-parleur. L’ensemble est sobre et bien fini et paraît très qualitatif, même s’il est relativement imposant. C’est important, car le principal moyen d’interaction de vos visiteurs avec vous quand ils arrivent chez vous.

Le moniteur est quant à lui un peu moins premium, notamment à cause de ses bordures très épaisses autour de l’écran et de sa couleur gris métallisé d’un autre temps. Sa conception est également surprenante, puisque Somfy a préféré « recycler » son visiophone existant depuis déjà plusieurs années en lui ajoutant simplement un module connecté à l’arrière.

Une fois installé, ça ne se voit pas vraiment, si ce n’est l’ajout d’une couche d’épaisseur que l’on aurait préféré éviter. L’ensemble manque de modernité, ce qui est regrettable, puisqu’il a vocation à être placé sur le mur dans votre entrée ou salon.

Terminons cette section par le contenu de la boîte, qui est très complet. Somfy a pris la peine d’intégrer la visserie et les plaques nécessaires à l’installation de la platine et du moniteur, mais aussi une carte microSD qui permet d’enregistrer les images et vidéos, ainsi que plusieurs étiquettes pour pouvoir inscrire votre nom sur le bouton d’appel de la platine. Le kit contient également une alimentation secteur, mais pas de module alimentation rail DIN pour une intégration directement dans le tableau électrique, qui est proposé en supplément de 50 euros.

Une installation complexe

Contrairement à une sonnette connectée, le V500 Connect ne fonctionne pas sans-fil et nécessite une connexion filaire entre la platine de rue et le moniteur intérieur. Il suppose donc de disposer préalablement d’un visiophone classique, et donc de fils qui courent entre l’intérieur et la rue, ou d’avoir à en tirer de nouveaux. C’est dommage pour un produit sorti en 2023, on aurait préféré bénéficier d’une possibilité de liaison sans-fil entre la platine et le moniteur.

Cette approche est encore une fois due au fait que Somfy s’est basé sur un produit préexistant et n’a donc pas pu revoir la connexion entre la platine et le moniteur. Dans les faits, peu de consommateurs seraient prêts à recâbler leur logement pour installer un nouveau visiophone, alors qu’il existe de nombreux modèles sans-fil.

Pour ce qui est de l’installation, il faut dans un premier temps visser les plaques de fixation des modules, ce qui ne prend que quelques minutes et se fait très simplement. Vient ensuite la connexion des fils entre la platine et le moniteur. Cette étape n’est pas si simple, puisque les fils se branchent directement à l’arrière de la platine, et non pas sur une broche comme chez Legrand, par exemple. Il faut également bien identifier là où ils se branchent, puisque toutes les connectiques sont très rapprochées. Pour ce qui est du moniteur, c’est un peu mieux, mais le module connecté a tendance à se détacher très facilement du moniteur, ce qui tire sur les fils et rend l’installation peu agréable.

Source : Somfy Source : Somfy

Si vous disposez d’un portail électrique ou d’un portillon équipé d’une gâche à contact sec, vous pouvez les connecter à la platine de rue pour les ouvrir. Toutefois, l’utilisation du module connecté ne permet pas la connexion d’un second moniteur, ce qui peut être problématique si vous en avez déjà un, ou si vous avez une grande maison.

Une fois la platine et le moniteur installés, un assistant d’installation vous aide à configurer le visiophone, notamment en réglant la date et l’heure, connectant jusqu’à cinq autres produits Somfy compatibles avec le protocole RTS, et en choisissant votre sonnerie. Vous pouvez d’ailleurs la personnaliser en chargeant le fichier de votre choix sur la carte microSD. Malheureusement, Somfy n’a pas intégré le protocole IO, ce qui signifie que certains produits récents de la marque ne fonctionneront pas avec son propre visiophone… le comble.

La connexion au réseau Wi-Fi se fait via l’application Somfy Connect, puisque l’écran du visiophone ne prend aucunement en compte la partie connectée. C’est vraiment dommage, puisqu’il n’est pas non plus possible de consulter l’état de la connexion ou d’autres informations ayant trait au module de connectivité depuis l’écran du V500 Connect. Le seul moyen qu’a le module connecté de « s’exprimer » est la LED située sur le coin supérieur droit, bien qu’il soit masqué par le moniteur lui-même.

L’appairage avec l’application Somfy Protect est quant à lui très simple, le module étant détecté instantanément, sans avoir à effectuer de manipulation. Il suffit alors de sélectionner le réseau Wi-Fi à utiliser et le tour est joué. À noter que bien qu’elle soit différente de l’application TaHoma, il est possible de lancer jusqu’à deux scénarios TaHoma depuis l’application Somfy Protect.

Une application intuitive, mais trop simple

Les visiophones et alarmes de Somfy se pilotent via l’application Somfy Protect, permettant d’unifier la surveillance de votre logement. Son utilisation est assez intuitive grâce à ses menus clairs. Elle se divise en trois parties, avec notamment l’écran d’accueil qui permet de consulter le flux vidéo en direct, mais aussi d’ouvrir le portail et le portillon, même si personne n’est à la porte. Vous pouvez donc utiliser votre visiophone pour rentrer chez vous si vous avez oublié vos clés, ce qui est très utile au quotidien.

Le deuxième onglet permet de consulter l’historique des évènements, reprenant les visites, manquées ou non, ainsi que les ouvertures du portillon et du portail. Malheureusement, le visiophone enregistre bien une courte séquence vidéo en cas d’appel manqué, mais prend une simple photo si vous répondez. Pire encore, dans la plupart des cas, cette photo est prise au moment où la personne regarde ailleurs, la rendant inutile. Il n’est pas non plus possible de paramétrer ces réglages, ce qui est regrettable.

Soulignons toutefois que les images et les vidéos sont enregistrées sur la carte microSD et ne nécessitent donc pas d’abonnement, ce qui est rare pour ce genre de produit. De plus, elles peuvent être consultées depuis l’application, mais aussi le moniteur, ce qui est appréciable. Il est également possible de télécharger les images et vidéos sur votre smartphone.

Pour ce qui est de l’aspect connecté, l’application se charge de vous notifier lorsque quelqu’un sonne ou même en cas d’ouverture de la porte ou du portillon, en indiquant quel membre de la famille a réalisé l’action. La notification inclut un aperçu avec une image, permettant d’identifier en un coup d’œil qui est à la porte. Malheureusement, la notification n’émet qu’une simple et unique vibration, ne permettant pas de la distinguer, contrairement à une vibration continue comme chez Ring ou Arlo. De plus, il existe un décalage de plusieurs secondes entre le moment où quelqu’un sonne et la réception effective de la notification.

En répondant à l’appel depuis l’application, vous avez la possibilité de consulter le flux vidéo en direct, d’ouvrir le portail et le portillon, et de lancer le scénario TaHoma de votre choix. Vous pouvez bien sûr le faire également depuis le moniteur si vous êtes chez vous, avec la possibilité d’ouvrir le portail et le portillon.

À noter que l’application Somfy Protect s’intègre nativement avec les caméras Somfy, ce qui permet de surveiller le jardin si vous ouvrez le portail au livreur, sans avoir à changer d’application. De même, l’alarme Somfy peut être déclenchée depuis la même application, ce qui peut être utile. Malheureusement, c’est à peu près la seule intégration proposée, puisque le produit n’est ni compatible avec Google Assistant, ni avec Alexa, et encore moins avec IFTTT. Ainsi, si vous comptiez automatiquement lancer une routine Alexa lorsqu’une personne sonne à votre porte, vous le V500 Connect ne pourra pas vous satisfaire. De même, si vous disposez de produits d’une autre marque, il n’est pas possible de les intégrer avec le V500 Connect, limitant ainsi les fonctionnalités connectées du produit.

Il faut également souligner que même si le moniteur est compatible avec le protocole RTS et permet de commander des volets et stores, entre autres, il n’est pas possible d’y accéder depuis l’application Somfy Protect. Cela reste possible via l’application TaHoma, à condition de disposer d’une TaHoma Switch.

Par ailleurs, le V500 Connect ne peut pas être utilisé comme une caméra de surveillance, puisqu’il ne propose pas de détection de mouvement ou de reconnaissance de personne. Il reste possible d’accéder manuellement au flux vidéo en direct depuis l’application ou le moniteur, mais aucune détection automatique n’est disponible.

Une qualité d’image médiocre

Le principal défaut du V500 Connect est la qualité de l’image, qui est très médiocre. Contrairement à de nombreux modèles du marché qui proposent une qualité HD, Somfy en est loin, encore une fois la faute à une connectivité filaire et non Wi-Fi, qui aurait permis de bénéficier d’une bande passante plus importante. Certes, on peut heureusement distinguer les visiteurs, mais n’espérez pas pouvoir regarder les détails dans l’arrière-plan, car ils sont de trop mauvaise qualité. C’est dommage, d’autant plus que l’objectif grand-angle permet d’avoir une vision globale des environs, ce qui est appréciable.

De nuit, c’est presque inutile, puisque la mauvaise qualité vidéo s’ajoute à un rayon infrarouge peu efficace, qui ne permet pas de voir nettement qui est à la porte. Certes, la plupart de vos visiteurs sont susceptibles de sonner de jour, mais il ne faut pas oublier vos soirées ou même l’aspect surveillance.

Heureusement, la qualité audio est très claire et le volume de la platine et du moniteur sont suffisamment forts pour s’entendre clairement.

Prix et disponibilité du Somfy V500 Connect

Le Somfy V500 Connect est disponible à 500 euros chez Somfy, Amazon et différents revendeurs. Il existe également la version V350 Connect, vendue 429 euros, mais avec un moniteur plus petit et quelques fonctionnalités en moins. Enfin, si vous disposez déjà d’un visiophone Somfy non connecté, vous pouvez acheter le module de connectivité séparément pour 150 euros.