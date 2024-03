Cet ingénieux thermostat connecté est gratuit et promet de réduire sa facture d’électricité de 25 %

Réaliser des économies de chauffage sans changer ses radiateurs ? Voici la promesse de tiko. Grâce à ce petit boîtier gratuit, connectez vos radiateurs électriques afin de piloter précisément la température de votre intérieur. L'objectif : jusqu’à 25 % d'économie sur votre facture d'électricité. On vous explique comment ça marche.

Avec l’inflation rampante, il est tentant, mais difficile de réduire le montant de sa facture de chauffage. Surtout lorsque ledit chauffage repose sur des radiateurs électriques. Mais plutôt que de couper l’intégralité des radiateurs et passer l’hiver à claquer des dents, il existe une solution pour optimiser son installation gratuitement et sans travaux.

C’est justement ce que propose tiko. Cette start-up suisse, rachetée par Engie en 2019, invite les Français à installer des thermostats connectés sur leurs radiateurs électriques pour les transformer en appareil intelligent. Le but ? Contrôler entièrement et précisément la température de son domicile depuis une seule application. Un moyen efficace de réaliser jusqu’à 25 % d’économies sur ses factures énergétiques. Avec un argument de taille : les thermostats connectés tiko sont gratuits et ne nécessitent aucuns travaux pour l’installation.

L’optimisation pour pas un rond

Réduire sa facture énergétique, c’est bien. Le faire sans se ruiner en travaux et équipements, c’est mieux. Là réside la véritable force de tiko. À condition que votre domicile soit équipé d’au moins trois radiateurs électriques et d’un compteur Linky, les thermostats connectés tiko ne coûtent rien à l’habitant. Aucun abonnement ni frais d’installation n’est requis.

Grâce à la prime « Coup de pouce » mise en place par le gouvernement français, une partie, voire la totalité, du coût de l’installation et du matériel est couvert. Quant au reste à charge éventuel, il est offert par tiko via sa “Prime Écocitoyenne” pour la participation à la stabilisation du réseau électrique, pour inciter les Français à mieux consommer l’énergie et les remercier de changer leurs habitudes.

Bien que gratuite, l’installation des thermostats et autres appareils nécessaires à l’optimisation est assurée par un professionnel. Vous devez ainsi d’abord réserver un rendez-vous en ligne, en choisissant la date et l’heure d’intervention. Le jour J, un technicien se charge d’installer le matériel. Il aide ensuite l’usager à configurer l’application de contrôle et à définir les différents programmes de chauffage.

Un écosystème complet

La solution tiko repose sur un unique module de pilotage qui vient se fixer sous les radiateurs électriques pour les rendre intelligents. Ce module de pilotage embarque notamment des capteurs de température et d’humidité pour analyser la chaleur. Il permet notamment à tiko de réguler constamment le chauffage pour garder une température agréable.

tiko laisse ensuite la main à l’habitant. Via l’application mobile ultra-complète, il peut contrôler l’intégralité de ses radiateurs et accéder à pléthore de données. Elle permet notamment de créer ses propres programmes de chauffe — comme un thermostat connectée –, de définir la température pièce par pièce, et de réaliser des planifications au quart d’heure près. Bien entendu, il est possible de programmer des scénarios de chauffage, en fonction de la saison ou des besoins des habitants.

En cas de doute, l’application tiko dispense des conseils sur la bonne programmation d’un chauffage, l’optimisation de la température quotidienne ou les bonnes pratiques à adopter pour économiser sur ses factures.

Un geste pour la planète et pour vous

Évidemment, le premier intérêt pour l’usager d’un tel système est financier. Il évite de remplacer ses radiateurs à prix d’or et surtout, il assure une consommation électrique plus intelligente. Une stratégie qui a un impact non négligeable sur les factures puisque le montant de ces dernières peut baisser de 25 %.

Mais l’intérêt économique ne doit pas invisibiliser l’aspect environnemental de la démarche pour autant. Avec ses thermostats connectés, tiko donne une seconde jeunesse à des radiateurs électriques vieillissants, ce qui évite la production de nouveaux appareils.

Surtout, opter pour un chauffage plus intelligent permet de réduire la consommation d’électricité, et donc de moins faire tourner les centrales électriques du pays. C’est ce qui explique pourquoi tiko s’est associé à Engie et le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) pour stabiliser le réseau électrique français.

Les Français qui s’équipent des radiateurs électriques de la solution tiko acceptent que tiko décale légèrement les cycles de chauffe des radiateurs connectés en cas de pic de tension sur le réseau électrique. Et ce, afin d’alléger ces tensions et d’éviter les coupures de courant. L’impact sur le confort est minime car l’écart de température entre les températures souhaitées et réelles n’éxcède jamais 1 degré. C’est ce qu’on appelle le principe de « l’effacement ». RTE, le Réseau de Transport d’Electricité, rémunère tiko pour ce service, ce qui lui permet de proposer sa solution de façon 100% gratuite.

Reste la question des données privées. Étant une entreprise suisse, tiko est soumise à l’une des législations européennes les plus strictes en matière de protection. Toutes les données collectées sont anonymes, stockées sur des serveurs en Suisse et ne servent qu’à des fins d’études pour tiko. Celui-ci assure d’ailleurs qu’aucune donnée n’est vendue à un tiers. L’entreprise appartient par ailleurs au groupe Engie, l’une des sociétés les plus regardantes quant à la cybersécurité et la formation de ses DPO. L’usager peut donc dormir sur ses deux oreilles, avec une température adaptée et confortable.