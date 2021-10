La RATP va vous aider à réserver une trottinette électrique en libre-service

Le service de trottinette électrique Tier débarque sur l’application Bonjour RATP, sur laquelle il est désormais possible de réserver et payer l’utilisation d’un de ses engins. À l’avenir, l’app’ va s’enrichir de plusieurs autres services.

L’application Bonjour RATP entame un virage stratégique dont l’objectif, à terme, est de centraliser une galaxie de services en lien avec la mobilité. Cet été par exemple, les Vélib’ ont fait leur apparition dessus. Tout comme les chauffeurs VTC du groupe français Marcel, que l’on peut donc directement réserver sur l’app.

Cette fois-ci, c’est au tour d’un acteur phare des trottinettes électriques en libre-service de pointer le bout de son nez : Tier, l’une des trois entreprises ayant remporté l’appel d’offres de la mairie de Paris — aux côtés de Dott et Lime — en juillet 2020. En clair : réserver, utiliser et payer sa location de trottinette Tier est désormais possible sur Bonjour RATP.

Comment réserver une trottinette Tier sur Bonjour RATP ?

Pour en profiter, rendez-vous sur l’application Bonjour RATP qui affiche la carte de Paris en tant qu’interface principale. À partir d’ici, plusieurs options de déplacements (RER, transilien, métro, bus, etc.) sont proposées : la petite dernière n’est autre que Tier. En cliquant dessus, vous aurez alors accès à l’emplacement des engins Tier dans votre ville.

La présence d’une trottinette électrique est représentée par la lettre « T » dans une icône ronde et verte. Si vous cliquez dessus, l’application indique son numéro de série et l’autonomie restante en pourcentage. Un bouton « Scanner pour déverrouiller » est enfin mis à disposition pour débloquer son moyen de transport.

Avoir un compte Bonjour RATP

Ce système « sans contrainte de redirection vers un autre site » vous oblige en revanche à créer un compte RATP, faute de quoi vous ne pourrez en profiter. Durant votre trajet, Bonjour RATP précise le temps et le nombre de kilomètres restants. Lorsque la course est terminée, un résumé de l’itinéraire (temps, km, prix) vous est proposé.

Grâce à ce partenariat, Bonjour RATP souhaite faire profiter à ses utilisateurs d’une flotte de 5000 trottinettes électriques — la limite imposée par le ville de Paris pour chaque opérateur — disponible en quelques clics. Le 16 octobre, un rendez-vous sur le parvis de la Gare de l’Est a même été donné pour découvrir et tester les véhicules de Tier.

Lime sur Bonjour RATP dès 2022

« L’occasion également de sensibiliser les participants aux bénéfices et règles de sécurité de ce mode de transport doux, […] dans le but de développer la complémentarité des mobilités en communs et partagées, tout en respectant le partage de l’espace public », peut-on lire sur le communiqué de presse.

Dans un avenir proche, Bonjour RATP va intégrer un autre service de ce type : « Dès 2022, ce sont les trottinettes et vélos en libre-service Lime qui rejoindront l’application en version 100 % intégrée ! », apprend-on.