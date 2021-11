Ducati révèle une nouvelle trottinette électrique endurante, à défaut de se lancer dans les motos branchées

Ducati et sa filiale Urban e-mobility ont levé le voile sur une nouvelle trottinette électrique répondant au nom de PRO-III. Ce lancement montre également à quel point la marque italienne ne semble pas encline à produire une moto branchée de série pour le grand public.

Après la Ducati Air Scooter, la E-Scooter Pro II et la Ducati Cross-E Scrambler Scooter, place à un quatrième modèle de trottinette électrique lancé par la marque italienne et sa branche Urban e-mobility : j’ai nommé la Ducati PRO-III. L’engin a été officiellement présenté dans un communiqué de presse.

Que nous réserve ce nouveau modèle « le plus avancé techniquement de la gamme » ? Ducati a semble-t-il misé sur l’endurance de son véhicule, qui revendique une autonomie de 50 kilomètres grâce à sa batterie de 468 Wh. Un rayon d’action somme toute correct pour une trottinette vendue 799 euros.

La firme transalpine fait également appel à la technologie NFC pour allumer la bête. Il suffit de passer un badge au niveau de l’écran pour réveiller le produit. Il est également question de pneu plein anti-crevaison de 10 pouces, de freins à disque hydrauliques à l’avant comme à l’arrière et de feux LED.

L’écran se dote d’un port USB susceptible d’accueillir un smartphone pour le recharger. Dans ce cas, il est probablement préférable d’installer un support pour maintenir votre téléphone, et éviter qu’il ne pende. Connectée, la Ducati PRO-III est accompagnée d’une application mobile sobrement nommée Ducati Urban e-Mobility

Cette partie logicielle fait dans la simplicité et vous permet d’accéder au niveau de charge de la batterie, à votre distance parcourue et à la dernière position connue. Vous pouvez aussi contacter directement les services d’assistance technique en cas de problème. Un canal WhatsApp est même mis à disposition.

Ducati indique que sa PRO-III est disponible chez les concessionnaires de la marque et sur sa boutique en ligne.

Outre la révélation de ce nouveau modèle de trottinette, de nombreuses questions demeurent sur la stratégie à court et moyen terme de Ducati sur le plan des motos électriques. Car comme vous le savez probablement, l’entreprise est avant tout connue pour ses bécanes thermiques.

Sauf que depuis quelques années, plusieurs constructeurs se sont lancés dans l’aventure de l’électrique pour anticiper l’avenir. Certains ne produisent d’ailleurs que des deux-roues branchés, à l’image de Zero Motorcycles qui a d’ailleurs fraîchement révélé sa toute nouvelle gamme de l’année 2022.

En 2019, comme le rappelle Electrek, le PDG de Ducati, Claudio Domenicali, avait déclaré que « l’avenir était électrique ». L’intéressé a même évoqué un projet de moto électrique. Mais un autre représentant de l’entreprise — Francesco Milicia, vice-président des ventes mondiales de Ducati –, a rapidement calmé les ardeurs du patron.

Désaccords

« Allons-nous produire une moto électrique bientôt ? Non », avait tranché Francesco Milicia, estimant que les motos électriques n’apportaient pas le plaisir et l’autonomie suffisante aux fans de Ducati. Depuis, le groupe a bel et bien travaillé sur une première bécane branchée… réservée à la course.

En octobre 2021, a été révélé un modèle destiné aux Grands Prix de motos électriques. Rien pour le grand public, donc, qui devra encore patienter pour apercevoir un bout de projet en ce sens. Un premier concept avait bien fait son apparition cet été, mais c’est bien tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent.