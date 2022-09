Trottinettes électriques en libre-service interdites aux mineurs : une première grande ville franchit le cap

La ville de Lyon a décidé d’interdire aux mineurs l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service. Désormais, les utilisateurs vont devoir justifier leur âge auprès des deux opérateurs autorisés à déployer leur flotte.

Le 22 août à Lyon, deux adolescents de 15 et 17 ans avaient trouvé la mort en trottinette électrique, mortellement percutés par une ambulance privée. Un événement tragique qui a visiblement poussé la mairie à agir et mieux encadrer l’utilisation de ces deux-roues disponibles en libre-service, désormais interdits aux mineurs.

L’information a été confirmée par la municipalité auprès de TF1 : « La Ville de Lyon a demandé aux deux opérateurs de rendre obligatoire la confirmation de majorité sur leur application en scannant leur pièce d’identité, et ce pour tous les usages (nouveaux ou existants) », a indiqué la mairie.

Justificatif d’identité

Les deux opérateurs, que sont Dott et Tier, vont donc demander à chaque utilisateur et utilisatrice un justificatif d’identité (carte d’identité nationale, passeport ou permis de conduire) à chaque nouveau trajet. Un moyen de contrôler leur âge pour se plier à la nouvelle réglementation de la ville.

Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé des mobilités, a, lui aussi, confirmé la nouvelle sur Twitter. L’intéressé a par ailleurs annoncé un nouvel appel d’offres à l’issue duquel deux opérateurs seront sélectionnés pour lancer ou poursuivre leurs activités à partir de mars 2023.

En 2021, les lyonnais ont confirmé leur intérêt pour ce mode avec 400 000 usagers uniques et un doublement de la distance parcourue. ✅ Le contrôle de l'âge 🔞 via l'identité est désormais obligatoire pour tous les usagers! 3/4 — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) September 16, 2022

Cet appel à projet est articulé autour de quatre thématiques phares : la durabilité des engins, la sécurité des usagers, l’accessibilité du service et le report modal et l’intermodalité. Au total, 4000 trottinettes électriques en libre-service seront déployées et devront être stationnées dans des emplacements dédiés.

Un encadrement plus strict

Les accidents mortels de trottinettes électriques font régulièrement la une des journaux en France. Les opérateurs comme les villes tentent de les réguler au maximum pour garantir la meilleure sécurité possible tant aux usagers qu’aux piétons. À Paris par exemple, plus de 600 zones limitées à 10 km/h ont été définies.

La vente de trottinettes électriques aux mineurs est quant à elle toujours autorisée. La loi impose tout de même une limite d’âge pour manœuvrer avec ce type d’engin : 12 ans minimum.

