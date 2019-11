Article sponsorisé par Cdiscount

La trottinette électrique 80 Pro Night Edition de GoRide s'affiche à un prix défiant toute concurrence : 179 euros. Pourquoi faut-il s'intéresser à ce nouveau modèle ?

GoRide est une nouvelle marque française spécialisée dans la mobilité urbaine qui a pour objectif de proposer des produits efficaces avec un excellent rapport qualité/prix. Le dernier modèle du fabricant, la 80 Pro, a de très nombreux arguments à montrer face à des modèles plus chers. Nous avons eu l’occasion de la prendre en main afin de découvrir mieux le produit et ses possibilités face à une concurrence toujours plus forte sur ce nouveau marché.

Caractéristiques

La GoRide 80 Pro est une trottinette électrique qui permet de monter jusqu’à 25 km/h, soit la nouvelle limite légale. Elle dispose d’une autonomie moyenne de 25 kilomètres, embarque des pneus pleins, donc increvables, et des suspensions qui permettent de réduire les vibrations sur des routes de mauvaise qualité ou les pavés. Conformément à la nouvelle législation, elle dispose également un phare avant, particulièrement puissant. Petit plus sympa, vous avez même un Klaxon. En ce moment, elle est affichée à moins de 180 euros au lieu de 349 euros à sa sortie, en exclusivité sur Cdiscount.

Disponible à moins de 180 euros en exclusivité sur Cdiscount

Montage et prise en main

Comparée à ses concurrentes qui demandent un temps de montage, la 80 Pro de GoRide est livrée montée et chargée. C’est un point fort à prendre en compte dans le cas d’une livraison au bureau : il suffit de la déplier et elle est directement opérationnelle !

À ce propos, elle peut totalement se replier sur elle-même et permet même de rabattre les poignées afin d’éviter un choc lors de son transport. Avec son format compact, elle occupe un espace réduit et pourra facilement se placer sous un bureau. De plus, elle est pensée pour être transportée dans un métro ou dans un train grâce à son poids de 11,5 kg.

Lorsqu’elle est repliée, elle reste très stable, le dessous de son deck plat s’aligne parfaitement avec le sol. Dépliée, elle pourra reposer sur sa petite béquille incluse, similaire à celle d’un scooter. Sur les flancs du deck, on retrouve 4 signalisations qui émettent une forte lumière lors de l’enclenchement du frein pour signaler le freinage aux autres conducteurs.

Sur le guidon, on retrouve un écran qui affiche quelques informations comme la vitesse actuelle, l’état de la batterie ou encore les kilomètres parcourus depuis son allumage ou depuis le début de son trajet. Elle affiche également son mode de vitesse actuelle et une petite animation qui s’affiche quand le moteur est en marche.

Sur la route avec la GoRide 80 PRO

N’y allons pas par quatre chemins, la GoRide est plus agréable à conduire que les solutions concurrentes disponibles sur le même segment tarifaire. Cela pour deux raisons principales : les suspensions sont très efficaces et permettent vraiment de réduire les chocs sur des routes de mauvaise qualité tandis que l’accélération et le freinage sont très puissants pour le gabarit.

La GoRide 80 Pro dispose de 3 modes de conduites :

Le mode 1 est pour l’économie d’énergie , il limite la vitesse de la trottinette à 18 km/h et permet de l’utiliser pendant de longues distances.

, il limite la vitesse de la trottinette à 18 km/h et permet de l’utiliser pendant de longues distances. Le mode 2 représente un bon équilibre entre une vitesse importante et une consommation énergétique faible : il limite la vitesse de la trottinette à 20 km/h, mais peu lui donner un peu plus de pep’s lorsque c’est nécessaire, sur une pente par exemple.

entre une vitesse importante et une consommation énergétique faible : il limite la vitesse de la trottinette à 20 km/h, mais peu lui donner un peu plus de pep’s lorsque c’est nécessaire, sur une pente par exemple. Le mode 3 permet de profiter de la trottinette à son plein potentiel et permet de rouler à 25 km/h de manière constante et de profiter de toute sa puissance.

Elle intègre un régulateur de vitesse, pour maintenir la vitesse en cours sans appuyer constamment sur l’accélérateur. Son frein est particulièrement puissant et permet de réaliser un freinage d’urgence efficace, contrairement à la majorité des autres solutions du marché qui ont besoin d’une petite distance de freinage.

Pour conclure, la GoRide est une bonne surprise. Elle propose sans aucun doute l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché et elle ne fait l’impasse sur aucun élément qui pourrait empêcher sa conduite dans de bonnes conditions. C’est un bon investissement pour réduire ses temps de trajet quotidien.

Disponible à moins de 180 euros en exclusivité sur Cdiscount