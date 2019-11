L’entreprise espagnole Seat s’est attachée les services de Segway pour introduire sa toute première trottinette électriques pliable. Répondant au nom de eXS KickScooter, le modèle reprend à l'identique les lignes esthétiques de la Ninebot S2.

Désormais positionné sur le créneau des véhicules zéro émission, et ce depuis l’introduction de sa micro-citadine Mii, le constructeur ibérique Seat cherche à élargir son champ d’action en matière de mobilité électrique. C’est pourquoi la société espagnole s’est associée au célèbre fabricant Segway. Un rapprochement dont résulte une trottinette électrique pliable répondant au nom d’eXS KickScooter.

Au regard de l’apparence pour le moins similaire avec la Ninebot S2, fabriquée par Segway, il y a fort à parier que le deux-roues ait été commercialisé sous la forme d’un produit en marque blanche. Le fait est que l’eXS s’arme d’une fiche technique à même de séduire une partie de la communauté. Pliable, la trottinette se veut avant tout pratique à transporter dans les transports ou au travail.

Jusqu’à 40 kilomètres d’autonomie

Son autonomie et son poids se situent quant à eux dans la moyenne : 25 kilomètres et 12,5 kilos, soit des mesures relativement proches des concurrentes actuelles, telles que la GoRide 80 Pro (25 km, 11,5 kg), Kugoo S1 Pro (20 km, 11 kg), Xiaomi M365 (30 km, 12 kg) ou la E-Twow Booster V Confort (30-35 km, 11 kg). L’ajout d’une batterie supplémentaire (vendue séparément) apporte une véritable valeur ajoutée : 40 km de rayon d’action.

Législation européenne oblige, sa vitesse de pointe tutoie logiquement les 25 km/h, alors que son temps de chargement atteint les 3h30. Le communiqué de presse envoyé à la rédaction précise qu’il est tout à fait possible de recharger son modèle dans le coffre du nouveau Seat Tarraco, à condition qu’une prise secteur y soit installée.

Régulateur de vitesse

Outre les trois modes de conduite proposés à l’utilisateur (Sport, Normal et Eco, autonomie variable selon le mode), la eXS KickScooter s’équipe de feux avant et arrière LED, d’amortisseurs et de pneus de huit pouces. Ajoutez à cela un écran LED délivrant toute une série d’informations pratiques (vitesse, niveau de batterie, mode de conduite), épaulé par l’application Ninebot-Segway (iOS et Android), essentielle pour démarrer le véhicule.

Pour couronner le tout, un régulateur de vitesse et un antivol inclus lors de l’achat s’invitent aussi à la fête. Il ne faudra cependant pas regarder à la dépense pour acquérir un tel produit, commercialisé à 599 euros TTC.