Tout, ou presque, avait été révélé au sujet de la micro-citadine électrique Mii. Sauf son prix. Le constructeur Seat tue le suspens en dévoilant un tarif « abordable » pour un véhicule zéro émission destiné à la ville.

Il y a cinq mois, la fabricant espagnol Seat s’illustrait pour la première fois en matière de mobilité électrique au travers d’un véhicule urbain baptisé Mii (dédicace à Nintendo). Cette micro-citadine au design sans saveur se révélait dans son intégralité, ou presque : seule sa grille tarifaire demeurait la grande absente du jour. Un manque désormais comblé par le groupe ibérique par le biais d’un nouveau communiqué de presse.

Des performances urbaines

En premier lieu, tâchons de rappeler la fiche technique de ce produit électrifié dont la production a définitivement clôturé celle de sa cousine thermique depuis juillet 2019 : moteur de 61 kW (83 chevaux), couple de 212 Nm, 3,9 secondes pour atteindre les 50 km/h, vitesse de pointe de 130 km/h, autonomie de 259 kilomètres, coffre d’une capacité de 250 litres (923 litres avec les sièges arrière rabattus).

Sa batterie lithium-ion de 32,3 kWh (et non plus 36,8 kWh) se recharge quant à elle à 80 % en l’espace de quatre heures (courant alternatif de 7,2 kW) ou une heure (courant continu de 40 kW). Sans oublier l’application Seat Connect, qui permet d’accéder aux données du véhicule et à sa géolocalisation, d’activer la climatisation à distance ou de vérifier la bonne fermeture des portes, vitres et phares.

Moins de 20 000 euros avec le bonus écologique

Plus globalement, la Mii électrique ne se classe définitivement pas dans la catégorie des véhicules haut de gamme. Les nombreuses concessions esthétiques et techniques influent en revanche sur son prix final, fixé à 21 920 euros, sans le bonus écologique de 6 000 euros. En d’autres termes, ce modèle zéro émission est disponible au prix de 15 920 euros grâce à l’aide financière accordée par l’État. Ce qui fait d’elle l’une des citadines les moins coûteuses du marché.

La firme d’outre-Rhin détaille par ailleurs les deux niveaux de finition intégrés à son offre :

Mii electric :

Recharge rapide de série

Lane Assist (avertisseur de franchissement ligne)

Aide au démarrage en côte

Radio numérique DAB

Mii electric Plus (1 150 euros) :

Jantes alliages de 16 pouces

Sièges avant sport et chauffants

Vitres arrières sur teintées

Feux de jour LED

Ajoutez-y quatre packs d’équipements disponibles en option : City, Easy Flex, Hiver et Home Charge, accompagnés d’une palette de cinq coloris, Noir Intense, Bleu Costa, Gris Tungstène, Blanc Candy et Rouge Tornado.