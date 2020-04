Easy Charge : quand les trottinettes électriques peuvent se charger par induction

Les entreprises allemandes Metz et Intis ont conçu une plateforme de recharge par induction dédiée aux trottinettes électriques. Une solution que le binôme cherchera à vendre aux particuliers, mais aussi et surtout aux professionnels du secteur.

L’un s’appelle Metz, spécialisé dans la conception de trottinettes électriques, l’autre Intis, qui a fait de la recharge par induction son fer de lance. Les deux groupes nommés ont récemment joint leurs forces pour développer un projet commun répondant au nom de Easy Charge. Easy Charge est une plateforme de recharge par induction pour trottinettes électriques, présentée dans un communiqué de presse.

Entre un et cinq engins

Adapté pour les engins de Metz, le dispositif n’en reste pas moins compatible avec les autres modèles du marché. Car le duo peut en effet l’adapter selon les besoins des clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers. C’est sûrement toute la force du projet : une recharge ouverte à tous capable de répondre aux envies de chacun. Les carnets de commandes, eux, sont d’ores et déjà ouverts.

Easy Charge bénéficie par ailleurs de trois versions, lesquelles sont capables d’accueillir, une, trois ou cinq trottinettes. Les conditions de livraison et les prix seront communiqués ultérieurement. La plateforme convient également à une utilisation intérieure et extérieure au regard des exemples cités par le binôme : dans des endroits publics comme des arrêts de bus, gares ou centres-ville, mais aussi dans des halls d’hôtel, parkings et garages.

Un marché professionnel alléchant

Les firmes d’outre-Rhin n’hésitent pas à mettre en exergue l’expérience utilisateur simplifiée de leur recharge : il suffit pour l’usager de placer son véhicule à un endroit prévu à cet effet, et le processus de recharge se lancera automatiquement. Le principe de l’induction, en somme. Le communiqué évoque aussi un système de contrôle intelligent censé protéger la batterie et améliorer la longévité du deux-roues.

Pour sûr, Mets et Intis lorgnent avec envie le marché B2B : à l’heure où les opérateurs de trottinettes électriques prolifèrent partout dans le monde, il serait lucrativement intéressant de tisser des liens étroits avec les acteurs du secteur. Ces derniers pourraient susciter un intérêt certain à l’idée de proposer une solution innovante au sein des villes dans lesquelles ils sont implantés.