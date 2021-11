Vélo électrique Surpass : pourquoi faut-il s’intéresser à ce nouveau modèle à moins de 600 euros ?

Accessible, complet, élégant et sûr, le vélo à assistance électrique de Surpass mérite qu’on s’y intéresse de près. On vous dit tout sur lui !

Après la trottinette électrique Surpass 8 Pro et son excellent rapport qualité-prix, on s’intéresse aujourd’hui au tout nouveau vélo électrique de la marque disponible en exclusivité sur Cdiscount.

Un vélo de ville pour les trajets quotidiens

Le vélo de ville de Surpass est un vélo complet pensé pour être utilisé tous les jours avec ou sans l’assistance électrique. Il est composé d’un cadre en acier et de deux roues de 26 pouces qui offrent un très bon confort de route, ainsi qu’une selle ajustable de très bonne facture. Le VAE Surpass est également équipé d’un double frein à disque qui assure un freinage progressif et puissant, même dans de mauvaises conditions météo.

Sur le côté droit, se trouve la manette de commande de vitesse qui permet de contrôler le dérailleur 6 vitesses présent sur sa roue arrière, en complément de l’assistance électrique. Pas de concession à ce niveau, le dérailleur proposé est tout simplement l’une des meilleures références de la marque japonaise Shimano qui équipe les meilleurs vélos du marché. Même sans utiliser l’assistance électrique, le vélo de Surpass propose une excellente expérience de conduite qui se rapproche des meilleurs vélos de ville.

Enfin, comme tous les vélos commercialisés depuis 2021, il est homologué et gravé contre le vol via le service Paravol. Il s’agit d’un service qui permet un enregistrement simplifié de son vélo afin de lier l’identifiant unique gravé sur le cadre à ses coordonnées personnelles. Lorsque le vélo est retrouvé après un vol, Paravol organise et prend en charge le rapatriement du vélo (jusqu’à 50 euros).

Montage et assistance électrique

Pas besoin d’être un grand bricoleur pour monter le vélo électrique de Surpass, le montage s’effectue en deux étapes seulement qui ne demandent que quelques minutes. Une fois le vélo déballé, il suffit de visser les deux pédales de part et d’autre de celui-ci. La seconde étape consiste à simplement aligner la roue avant et resserrer le guidon grâce aux clés fournies dans le carton. Une fois la selle ajustée à sa taille, le vélo est prêt à être utilisé !

La batterie se détache par l’arrière du vélo La batterie est très simple à transporter grâce à un encombrement réduit

L’assistance électrique se contrôle simplement depuis le côté gauche du guidon. La manette de commande dispose de deux boutons : le premier permet de l’allumer et de l’éteindre via un appui long et d’allumer ou éteindre la lumière avant via un appui court et le second permet de faire varier la puissance de l’assistance électrique entre les trois vitesses proposées pour atteindre jusqu’à 25 km/h. L’autonomie de l’assistance électrique peut atteindre jusqu’à 40 kilomètres et se recharge très simplement sur une prise domestique via le chargeur fourni en retirant la batterie de son emplacement grâce à la clé fournie.

Prix et aides à l’achat

Le vélo électrique de Surpass est disponible à moins de 600 euros en noir et en gris en exclusivité sur Cdiscount. En plus de son excellent rapport qualité-prix, il est éligible à des aides de l’État qui permettent de réduire encore son prix.

Le montant des aides disponibles varie en fonction des territoires et des revenus de référence. D’une manière générale, le mieux est de se renseigner auprès de sa ville ou de sa communauté de communes, son département et sa région afin de ne pas rater des aides disponibles pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Enfin, une aide de l’état est également disponible et cumulable à condition de respecter le revenu fiscal de référence maximal associé.

Par exemple, pour un habitant de Paris, deux aides sont proposées sans condition de revenus (plafonné à 500 euros) avec :

La région Île-de-France propose une aide de 50 % du montant du vélo TTC sous condition de le conserver durant une durée minimale de 3 ans.

La ville de Paris propose une aide de 33 % du montant du vélo HT sous condition de le conserver durant une durée minimale de 3 ans.

Cela représente donc une aide de 274,50 euros pour la région Île-de-France et de 150 euros pour la ville de Paris, soit, pour un parisien, une aide cumulée de 424,50 euros pour le vélo électrique de Surpass.