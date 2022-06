Ce vélo cargo électrique pourra transporter jusqu’à 8 personnes

Prochainement introduit à l’occasion du salon Eurobike 2022, le vélo cargo électrique Ouca Bikes jouera la carte de la polyvalence avec trois usages bien définis : le transport de marchandises, d’objets et de personnes.

L’Eurobike 2022 (13-17 juillet) va être l’occasion de découvrir plein de nouveautés autour du vélo électrique notamment. L’entreprise finlandaise Ouca, fondée par Jani Sipilä, va en profiter pour exhiber son dernier projet en la matière, l’Ouca Bikes, nous apprend eBikeNews. Ce vélo cargo électrique a pour vocation de toucher à la fois une cible professionnelle et grand public.

L’Ouca Bikes a été conçu pour le transport de marchandises, d’outils et de personnes. Trois versions ont ainsi été développées, chacune profitant de petits ajustements pour s’adapter à son usage. L’Ouca Space, par exemple, se dote d’un immense espace de chargement placé à l’avant du vélo et supporté par deux roues – c’est le principe du triporteur.

Jusqu’à 870 litres

Cette soute, d’une capacité initiale de 570 litres, peut accueillir un couvercle faisant grimper son espace à 870 litres afin d’accueillir une grande quantité de marchandises à livrer à un client. Le couvercle permet également de protéger le tout en cas d’intempéries. Ce qui n’est pas le cas de l’Ouca Transport, la deuxième version de ce VAE.

Source : Ouca Source : Ouca

Ce modèle sert avant tout à transporter toutes sortes d’outils et autres objets volumineux, pour un usage davantage axé vers les professionnels. L’Ouca Transport n’en oublie pas pour autant les particuliers, puisque des sièges pour un adulte et trois enfants, ou quatre enfants au total, peuvent être installés à l’avant.

La capacité de charge maximale du véhicule atteint les 180 kg, complétés par un porte-bagages arrière disponible en option qui ajoute 75 kilos de capacité.

Un moteur central à transmission automatique

Enfin, l’Ouca Kiddiebus se destine principalement au transport de personnes : jusqu’à huit enfants – capacité de charge maximale de 180 kg également – peuvent s’installer à bord. Ce modèle pourrait aussi bien intéresser les familles nombreuses que les services de garderie et les parents venant chercher plusieurs enfants à l’école.

Pour apporter la puissance nécessaire à son cycle, Ouca a installé le moteur central Revonte One doté d’une transmission automatique contrôlable via une application mobile. L’idée étant que le vélo s’adapte à votre pédalage et à la typologie de terrain pour vous apporter l’assistance électrique la plus optimale possible. Le couple du système atteint les 90 Nm.

À l’heure d’écrire ces lignes, aucune date de lancement n’a été annoncée. Même chose pour le prix. On ne sait pas si l’Ouca Bikes sera commercialisé en France.

