La prochaine évolution des vélos électriques est une transmission automatique

Le moyeu passe automatiquement les vitesses, c'est la prochaine évolution des vélos électriques. Bafang s'est fait un nom avec ses moteurs pour vélos électriques, dont le dernier moteur central Bafang M410. Désormais, la société chinoise a introduit une nouvelle transmission à trois vitesses.

Le nouveau moyeu Bafang propose trois vitesses et est capable de passer automatiquement d’une vitesse à l’autre en fonction de la vitesse du vélo, mais également de l’environnement. Nous parlons ici d’une boîte de vitesses automatique qui élimine le besoin de commandes sur le guidon, simplifiant ainsi l’interface utilisateur et réduisant l’encombrement des câbles.

Cette transmission contribue par conséquent à soulager intelligemment l’utilisateur du vélo du changement de vitesse manuel. Bafang, l’un des principaux fabricants de moteurs pour vélos électriques, élargie donc son portefeuille de produits dans le domaine des composants dédiés aux vélos.

Pour les vélos électriques et traditionnels

Cela devrait particulièrement être adapté aux vélos e-trekking, e-city et e-cargo. Le moyeu peut être combiné avec différentes tailles de roues de 20 à 28 pouces, des freins à disque et en V ainsi que différents types de vélos. Le moyeu de 80 Nm de couple pèse 1,7 kg et peut être supporté par des moteurs entraînés par chaîne et par courroie. Selon le fabricant, il peut également être utilisé sur des vélos normaux, c’est-à-dire sans moteur électrique.

Grâce à des points de changement de vitesse coordonnés de manière optimale, le moyeu devrait rendre le cyclisme plus confortable et le changement de vitesse manuel inutile. Il peut fonctionner avec le moteur placé au niveau du pédalier (ou moteur central) ou un moteur à moyeu avant. Cependant, puisqu’il est lié à la roue arrière, il est incompatible avec les moteurs moyeu arrière.

