Ce vélo électrique vous siéra aussi bien pour la ville que vos balades bucoliques

Voici le Cube Hybrid One, un vélo électrique multi casquette aussi bien taillé pour la ville que les petits sentiers battus. Un usage hybride intéressant, le tout à un prix inférieur à 3000 euros.

Réputé pour ses vélos électriques relativement haut de gamme, le fabricant allemand Cube Bikes cherche à toucher le plus large public possible en proposant au sein de son offre des VTT, des vélos tout chemin tout comme des cycles pour la ville. Parmi les derniers nés de la gamme, un certain Cube Hybrid One, relaye Hibridos y Electricos et Auto Evolution.

Ce modèle s’appuie entièrement sur des systèmes Bosch, parmi les plus réputés du marché pour leur efficacité et leur fiabilité. La fiche technique ne précise pas quel moteur est utilisé, mais son couple de 65 Nm ne laisse pas vraiment de doute quant au modèle utilisé : un Performance Line de 3,2 kg, directement intégré au pédalier – avec capteur de couple au menu, donc.

Grosse autonomie en perspective

Ce système est épaulé par une batterie Bosch Power Tube 500 censée offrir une autonomie moyenne de 90 km. Ce rayon d’action estimé est à tempérer, précise le média espagnol, puisqu’on ne sait pas avec quel mode d’assistance il a été obtenu. Souvent, les constructeurs n’hésitent pas à se baser sur le mode le plus faible.

Le Cube Hybrid One cherche avant tout à se montrer pratique, et ce de plusieurs manières. D’un, il ne souhaite pas se cantonner aux trajets urbains, mais plutôt à se la jouer explorateur en vous emmenant sur des petits sentiers battus et autres chemins. Plusieurs composants ont été ajoutés pour garantir cet usage.

Par exemple, les pneus Schwalbe Big Ben sont réputés pour leur largeur et le confort qu’ils apportent grâce à leur capacité à gommer les aspérités de la route. À l’avant, la fourche suspendue SR Suntour NVX30 Coil – 100 mm de débattement – captera les chocs trop violents si vous roulez sur un revêtement cabossé ou un nid de poule.

Un poids élevé

Le fabricant d’outre-Rhin n’en oublie pas pour autant les équipements indispensables pour la ville, à savoir des garde-boue et un porte-bagages arrière capables de transporter des sacoches et autres accessoires pratiques. Côté sécurité, il faut aussi compter sur des freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200. Rassurant.

Le Cube Hybrid One opte enfin pour une transmission à 9 vitesses (cassette Shimano), toujours utile pour jouer avec le braquet et varier ses efforts selon la typologie du terrain et vos envies. Le bémol de ce modèle concerne tout de même son poids de 25,1 kg, qui le place dans la moyenne assez haute des vélos électriques.

Décliné en cadre ouvert, semi-ouvert et fermé, le Cube Hybrid One est disponible à l’achat pour la somme de 2619 euros.

