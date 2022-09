Ce fatbike électrique tout suspendu est fait pour les terrains extrêmes

Le Himiway Cobra est un vélo électrique tout particulièrement lourd, mais taillé pour les terrains les plus extrêmes grâce à ses très larges pneus. Le tout à un prix voguant autour des 2500 euros.

Le Himiway Cobra n’est pas un vélo électrique que vous croiserez tous les jours en ville, sur du bitume tout lisse et tout plat. Ce cycle appartient à la catégorie des fatbike, caractérisée par des pneus très larges taillés pour les terrains extrêmes. Cette particularité leur permet aussi de booster leur adhérence grâce à une surface de contact au sol importante.

Ses pneus de 4,8 pouces de largeur font forcément effet au premier regard. Difficile de les rater tant ils en imposent. Ceux du Himiway Cobra sont par ailleurs fournis par Cheng Shin Tire (CST), parmi les plus importants fabricants de pneus de vélos au monde. Mais il ne faut pas uniquement compter sur de bons pneus pour faire un bon vélo électrique.

Un énorme couple

Ici, l’accent a tout particulièrement été mis sur le confort avec un système de suspension avant et central, couplé à une selle à ressort. L’idée étant d’absorber le maximum de chocs possibles et de réduire les vibrations sur des terrains irréguliers. Sur ce point, le Himiway Cobra donne clairement envie de le pousser dans ses retranchements.

D’autant plus que le fabricant lui réserve un moteur certes placé sur le moyeu de la roue arrière – on aurait préféré un moteur central pour plus de dynamisme et de réactivité –, mais doté d’un énorme couple de 87 Nm. Les démarrages et les reprises devraient être canon, du moins sur le papier.

La transmission Shimano à sept vitesses permet de jouer avec le braquet, lorsque les freins à disque hydrauliques Tektro – avec des disques de 180 mm – rassurent clairement. Il faut par ailleurs composer avec une généreuse batterie de 960 Wh capable de fournir une autonomie théorique de 110 km.

Un gros bébé sur la balance

Vous vous en doutez : de par sa conception, le Himiway Cobra n’est clairement pas un poids plume. Comptez 40 kilos sur la balance, le tout à un prix de 2499 euros et décliné en coloris noir et camouflage, souligne eBike News.

Ce VAE est disponible sur le site allemand de Himiway : les livraisons en France semblent être assurées, mais avec une taxe de presque 200 euros appliquée à l’acte d’achat.

