Ce puissant triporteur électrique transporte aussi bien vos enfants que vos courses alimentaires

Le Mate-SUV est un triporteur électrique capable de transporter aussi bien de la marchandise que des personnes. Surtout, il se distingue par son généreux couple de 90 Nm. Toujours bon à prendre pour les démarrages et les dénivelés positifs.

La catégorie des vélos cargo électriques se décline en trois types de cycle : les longtails, caractérisés par un arrière allongé ; les biporteurs, dont l’avant est étendu ; et les triporteurs, qui optent pour deux roues à l’avant et une capacité de charge généralement supérieure à ses compères. C’est dans ce dernier segment qu’appartient le Mate-SUV.

Ce triporteur électrique a été conçu par la société danoise Mate, qui cherche ici à apporter une nouvelle solution de mobilité aux familles. Le Mate-SUV est en effet un véhicule qui joue la carte de la modularité : il est aussi bien capable d’accueillir deux enfants ou un adulte, ou bien des marchandises. Et ce grâce à sa caisse avant d’une capacité de 210 litres.

Généreux couple de 90 Nm

De par leur gabarit et l’ajout d’accessoires, les triporteurs sont logiquement plus lourds que les autres vélos électriques. Ici, la marque n’indique aucun poids, mais fait en sorte de contrebalancer le tout grâce à un puissant moteur Brose (250 W) d’un couple de 90 Nm. Ce couple devrait apporter une belle vivacité lors des démarrages et des côtes.

La sécurité étant un élément central lors du transport de personnes, des freins à disque hydrauliques ont été installés à l’avant comme à l’arrière, sur des roues de 20 et 24 pouces, respectivement. Le cadre est quant à lui fait en aluminium, un matériau qui offre un bon compromis prix/poids/performances, mais qui n’absorbe pas beaucoup les chocs.

Le Mate-SUV s’équipe d’un moyeu à vitesses intégrées Enviolo. Ni le site officiel, ni le média eBike News ne précise en revanche le type de moyeu utilisé : manuel ou automatique. Dans tous les cas, ce système permet de jongler entre les rapports de vitesse même à l’arrêt. Il a aussi l’avantage de ne pas s’encrasser, pour un entretien minime. L’autonomie théorique grimpe de son côté à 100 km.

Plusieurs systèmes de sécurité

Du côté de la connectivité, ce triporteur électrique jouit de plusieurs technologies intéressantes : localisation en direct via votre smartphone, alarme pour dissuader les voleurs, vérification de l’autonomie ou encore planification de l’itinéraire. Un beau panel toujours bon à prendre.

La FAQ du produit assure que les livraisons sont effectuées dans tous les pays de l’Union européenne. Mais il faut avant ça passer à la caisse, avec un prix attendu de 6499 euros après avoir réservé le cycle pour la somme de 49 euros. La production est prévue pour mi-2023. Les livraisons, elles, sont programmées durant le mois de septembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.