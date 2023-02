Pistes cyclables : Paris sort le grand jeu pour les JO 2024 avec plein de nouveaux aménagements

La ville de Paris et le département de Seine-Saint-Denis ont annoncé vouloir renforcer le réseau de pistes cyclables d’ici 2024. En ligne de mire : les Jeux Olympiques, dont tous les sites seront accessibles en vélo.

Le coronavirus a eu droit à ses « coronapistes », les Jeux Olympiques de 2024 auront quant eux leurs « olympistes ». Dans un communiqué publié le 14 février 2023, la ville de Paris a révélé ses ambitions en matière de pistes cyclables pour les JO de Paris. « Tous les sites des compétitions pourront être rejoints en deux-roues », promet la municipalité.

Pour ce faire, 60 km d’aménagements cyclables ont été prévus. À l’heure actuelle, « 30 km sont déjà réalisés ou en cours de réalisation », apprend-on dans Libération. Le quotidien français donne quelques détails sur les axes et les zones concernées.

10 000 places de stationnement temporaires

On apprend notamment que le « boulevard Beaumarchais sera par exemple aménagé d’ici aux Jeux pour combler le maillon manquant en République et Bastille ». Tout comme le Pont du Carrousel qui fait office de jonction entre le nord et le sud de Paris. En tout, il reste donc 30 km de pistes à construire pour atteindre les objectifs fixés.

Le site de Paris mentionne aussi des nouveaux aménagements qui desserviront la porte de la Chapelle et sa nouvelle Arena. Une autre voie traversera le centre de Paris jusqu’au Parc des Princes, tandis qu’une piste s’occupera de rejoindre le Stade de France via le canal Saint-Denis.

Source : Ville de Paris Source : Ville de Paris Source : Ville de Paris

Ces aménagements profiteront par ailleurs d’une signalétique spécifique. Ceux situés aux abords des sites olympiques se pareront de pictogrammes et des couleurs des Jeux, lit-on. Plus pertinent encore, ces pistes seront pérennisées dans le temps et donc conservées à l’issue de la grande fête sportive.

Pour compléter ce plan, la mairie compte ajouter 10 000 places de stationnement temporaires au niveau des sites olympiques. « Après les Jeux, ces places de stationnement seront redistribuées aux centres sportifs, aux établissements scolaires ou aux équipements municipaux », est-il annoncé.

La Seine-Saint-Denis tient aussi un rôle important

C’est ici une idée plus que pertinente et logique, compte tenu des flux de spectateurs attendus durant les 15 jours de compétition. En parallèle, le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole va renouveler sa flotte d’ici 2024 avec 15 00 nouveaux vélos, ce qui constitue une hausse de 3000 vélos en libre-service.

De son côté, le département de Seine-Saint-Denis s’engage aussi dans cette voie, puisque 25 nouveaux kilomètres seront cyclables à l’horizon 2024, lorsque 3000 places de stationnement pérennes sortiront aussi de terre aux abords du Stade de France d’ici les Jeux. Ces nouveaux aménagements seront aussi l’occasion de bien réviser les panneaux de signalisation à connaître en vélo.

