Ce VTT électrique Alpine mise sur sa puissance pour dompter les tracés techniques

La gamme de VTT électriques Alpine Trail E se met à jour avec un nouveau modèle de base embarquant le moteur Shimano EP6 d’un couple phénoménal de 85 Nm. Les autres versions voient leur autonomie grimper grâce à une batterie plus généreuse.

Le marché du vélo tout terrain électrique foisonne depuis de longs mois déjà, avec de nouvelles multiples références et des mises à jour de catalogue régulières. Récemment, nous avons pu essayer le VTTAE Moustache Trail 9, qui nous a tout bonnement impressionnés durant deux sorties en forêt.

Cette fois-ci, c’est le fabricant californien Marin Bikes qui fait parler de lui. Bike Rumor nous apprend en effet qu’un renouvellement de la famille Alpine Trail E a été annoncé, avec d’un côté l’intégration de la nouvelle batterie 630 Wh de Shimano, et l’autre l’introduction d’un nouveau modèle de base nommé Marin Alpine Trail E Base.

Un moteur très coupleux

Ce dernier est le plus abordable de la gamme : 4999 euros. Cela peut paraître exorbitant au premier abord. Sauf que les VTT électriques jouissent généralement d’une conception particulière en termes de cadre et de géométrie afin de s’adapter aux tracés techniques, mais profite aussi et surtout des composants les plus haut de gamme du marché.

Ici, le Marin Alpine Trail E Base s’appuie par exemple sur le moteur Shimano EP6, qui offre des performances similaires à l’EP8 mais pèse légèrement plus lourd sur la balance : 3 kg contre 2,7 kg. Qu’importe, ses 85 Nm de couple devraient lui garantir un sacré dynamisme et une vivacité plus qu’impressionnante.

Par défaut, ce deux-roues est livré avec la batterie Shimano de 504 Wh. Mais si vous le souhaitez, un accumulateur de 630 Wh peut être troqué pour étendre l’autonomie du vélo. Au niveau des suspensions, il faut compter sur une fourche RC Trace 36 (débattement de 160 mm) et un amortisseur arrière O2 Pro RXC (150 mm de débattement).

La selle télescopique TranzX Dropper (150 mm sur le débattement sur le modèle S) est plus que bienvenue pour jouer avec votre position conduite d’un simple coup de gâchette. C’est un excellent équipement pour s’adapter en un rien de temps à la typologie de terrain que vous affrontez, que ce soit en côte ou en descente.

Une disponibilité à court terme

Du côté de la transmission, l’Alpine Trail E Base s’offre un Shimano Deore à 10 vitesses, associé à des freins à disque hydrauliques Shimano MT420 à 4 pistons, dont les disques atteignent les 203 mm. Le pneu avant de 29 pouces Vee Tire Attack HPL est associé à un pneu arrière Vee Tire Crown Gem de 27,5 pouces.

Toujours selon Bike Rumor, la nouvelle gamme Alpine Trail E devrait être disponible dans le monde entier entre mars et avril 2023.

