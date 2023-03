Il n’a absolument pas l’air d’un vélo électrique : et pourtant, c’en est un

Bergamont a lancé deux nouveaux vélos électriques répondant au nom d’E-Sweep Tour et E-Sweep Sport. Outre leurs nombreuses similitudes techniques, ce binôme se distingue par leur look trompeur : au premier regard, ils n’ont rien de VAE.

Les vélos électriques ont la fâcheuse tendance d’arborer un look généralement plus imposant qu’un cycle mécannique, tout particulièrement au niveau du cadre. Normal, me diriez-vous, puisque l’ajout d’une batterie au sein de ce dernier le rend plus massif – sauf pour les modèles dont la batterie est intégrée dans le porte-bagages.

Pourtant, les E-Sweep Tour et E-Sweep Sport récemment introduits par la marque allemande Bergamont – via eBike News – ont le privilège de prendre tout le monde à contrepied. Au premier regard, il est en effet difficile de les qualifier de vélo à assistance électrique, tant la batterie de 250 Wh se fait discrète. Son intégration est particulièrement réussie, avec un tube fin et naturel.

Des transmissions différentes

Cette capacité énergétique reste pour autant modeste. D’ailleurs, la marque n’indique aucune autonomie théorique, qui ne devrait pas atteindre les sommets malgré leur poids contenu de 17,3 et 17,2 kg, respectivement. Au passage, que distingue ses deux modèles très similaires de prime abord ?

Seule leur transmission diffère : l’E-Sweep Tour profite d’un groupe plus haut de gamme avec une transmission Shimano Deore à 10 vitesses, contre une transmission considérée comme de l’entrée de gamme pour l’E-Sweep Sport, une Shimano Claris à 8 vitesses. Pour le reste, la fiche technique est identique.

Il faut ainsi compter sur un moteur Mahle X35+ placé sur le moyeu arrière, et délivrant un couple correct mais pas non plus époustouflant de 40 Nm. Disons qu’en ville, cela devrait faire l’affaire. Le cadre en aluminium est associé à des pneus Spicer Plus de Schwalbe, spécialement taillés pour les revêtements urbains.

Des prix qui semblent trop élevés

Au chapitre de la sécurité, il faut compter sur des freins à disque hydrauliques Shimano BR-UR300, dont le disque mesure 160 mm. En bonus, les garde-boue et le porte-bagages sont fournis de série, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour des VAE destinés à la ville. Cela leur apporte une certaine polyvalence et praticité.

Déclinés en cinq tailles de cadre, les Bergamont E-Sweep Tour et E-Sweep Sport ne sont pas donnés : 3799 euros pour le premier, 3599 euros pour le second. À ce prix-là ou pour vraiment moins cher, vous avez accès à de très belles références chez d’autres marques (Cowboy, Lapierre, Moustache, O2feel).

