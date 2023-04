Ce vélo électrique pliable et très léger se veut ultra pratique pour les citadins

L’entreprise autrichienne VELLO Bike sort deux nouvelles versions de son vélo électrique pliable Bike+, qui troque son système single speed avec une transmission à plusieurs vitesses. De quoi mieux appréhender les côtes, notamment.

VELLO Bike continue de renforcer son catalogue de vélos électriques après avoir récemment introduit son tout premier vélo cargo électrifié, le VELLO SUB. Cette fois-ci, le constructeur autrichien reprend les bases d’un modèle déjà vendu, le Bike+, pour le décliner en une version Gears, c’est-à-dire avec des vitesses.

Pour ce faire, le constructeur y a ajouté une transmission à 3 ou 6 vitesses (en option). Cette dernière utilise les systèmes Speed Drive ou Mountain Drive (utile pour les côtes) du fournisseur suisse Schlumpf. Ces deux technologies permettent de jouer profondément sur le ratio du vélo, grâce à un bouton de changement de vitesse placé sur la pédale, au niveau de votre talon.

Système KERS

Deux versions du BIKE+ Gears existent : l’une en acier chromoly – considéré comme un alliage relativement haut de gamme –, l’autre en titane. Le titane a la particularité d’être aussi solide que l’acier, tout en étant plus léger et plus durable. La marque ne communique cependant que sur un unique poids de 14,3 kg (sans pédales), ce qui reste très léger.

Les deux modèles sont pour le reste identiques, ou presque : Selle Royal, freins à disque hydrauliques, pneus Schwalbe Marathon de 20 pouces pour la version en acier, pneus Schwalbe Kojak de 20 pouces pour la version en titane, système de récupération d’énergie KERS (en descente ou en pédalant en arrière) ou encore support Bluetooth avec une application au menu.

Le fabricant mentionne une minuscule batterie de 173 Wh, censée offrir une autonomie de 75 km… en mode hybride. Attention à cette valeur : le mode hybride manque ici de précision. On imagine qu’il mêle plusieurs modes d’assistance, combiné à la technologie KERS capable de récupérer quelques précieux kilomètres çà et là.

Un couple suffisant vu son poids

Pour le moteur, le communiqué de presse reste muet. Mais il y a fort à parier que le VAE s’appuie sur le même système que son pendant automatique, délivrant un couple de 40 Nm. Pour un modèle aussi léger, c’est tout à fait décent. Plié, le Bike+ Gears mesure enfin 57 (H) x 79 (L) x 29 (l) cm.

Bike+ Gears (version acier) :

3 vitesses : 3090 euros ;

6 vitesses : 3390 euros (Speed Drive ou Mountain Drive).

Bike+ Gears (version titane) ;

3 vitesses : 4090 euros ;

6 vitesses : 4390 euros (Speed Drive ou Mountain Drive).

L’achat d’un Bike+ Gears Titane avant la fin du mois de mai vous permet de profiter gratuitement d’une housse, d’un éclairage et d’une béquille. Dommage que cette dernière ne soit pas fournie de série.

