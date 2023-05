Tenways dévoile deux vélos électriques avec un écran proche du tableau de bord

La marque néerlandaise Tenways présente deux VAE à Vélo in Paris, un hollandais AGO T et un cargo biporteur, à moteur central.

Lors de l’évènement Vélo in Paris, Tenways a décidé d’amener en exclusivité deux nouveautés. La marque hollandaise a anticipé les prochains salons Eurobike et Pro Days, pour notre plaisir. Ce sont deux VAE très différents. Le premier, AGO T, est un urbain ; le second, Cargo One, un biporteur.

Tenways AGO T, un urbain à fort couple

Le Tenways AGO T est pensé comme pour son pays d’origine, les Pays-Bas. C’est donc le vélo hollandais haut de gamme au-dessus du CGO800S, avec un cadre ouvert, une selle basse et un guidon haut. La firme renforce le côté confort avec une suspension avant Suntour et une tige de selle télescopique. Bien sûr équipé, il opte pour des garde-boues et un porte-bagage 27 kg soudé et peint. Taillé donc pour la ville, ce modèle embarque une transmission à courroie (avec carter supérieur), via boîte à variation continue manuelle Enviolo.

Plus étonnant, le moteur Bafang M420 au pédalier affiche 80 Nm de couple (proche de l’AGO X). Remplaçant les blocs Mivice des CGO, il devrait convenir à des acheteurs en environnement vallonné, voire montagneux. Car Tenways s’est développé d’abord dans le nord et l’ouest de la France. C’est avec ce modèle que la marque veut conquérir des régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes ou la PACA, avec notamment Grenoble. Le Tenways AGO T n’oublie pas une batterie amovible de 504 Wh pour tenir environ 100 km par charge (en théorie). Bémol de ce modèle, un poids de 30 kg, pas pour tous les bras ! Il intègre aussi un nouvel écran pour Tenways.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Cet affichage inauguré par cet AGO T est rectangulaire, au centre du guidon. Plutôt qu’une petite diagonale avec infos essentielles, il est bâti comme un compteur de voiture, avec vitesse et compteur à jauge, et de tout petits indicateurs de batterie, kilométrage ou niveau d’assistance. Trop petits peut-être ?

Tenways Cargo One, le biporteur

En tout cas, cet affichage s’installe aussi sur le nouveau vélo cargo Tenways Cargo One (ou 1 ?). Étant néerlandaise et ayant aussi à viser le marché allemand, la marque a préféré investir d’abord le terrain du biporteur. Ce modèle est classique dans sa conception, avec une base de VAE de ville avec caisse avant enveloppante suspendue. Tenways apporte des phares LED intégrés à la caisse et clignotants dynamiques pour embellir le tout.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Pour les détails, la société n’a pas souhaité en dire plus, car elle réserve la “vraie” présentation à l’Eurobike le 15 juin. Cependant, on dénote un moteur central que l’on pense être le même Bafang que l’AGO X afin de fournir un couple suffisant. Il comporte une courroie, dont la transmission n’est pas mentionnée. Le vélo cargo place sa batterie amovible de capacité inconnue sur la potence.

Déjà des tarifs, et de futurs vélos annoncés !

Le prix serait d’environ 5 000 euros, soit moins cher que ses rivaux allemands. Quant au Tenways Ago T, il propose un tarif de 2 699 euros, en trois coloris (vert, blanc, noir). C’est donc équivalent à un Arcade Vintality Vintage équipé des même moteur et transmission. Si ces deux vélos arrivent dès le mois de juin, la marque a encore des nouveautés à venir ! Elle compte décliner le CGO800 en version Pro et travaille sur un vélo allongé, un format apprécié en France.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !