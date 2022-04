Google veut vous rassurer en mettant en avant les extensions fiables sur Chrome

Google a amélioré sa signalétique pour les extensions du Chrome Web Store. Désormais, certaines extensions auront droit à des badges attestant de leur qualité.

Les extensions sont partie prenante des navigateurs Internet. Ces outils permettent aux utilisateurs de personnaliser leur utilisation du navigateur pour ne pas seulement se promener d’une page web à une autre, mais également pour récupérer des informations sur une couleur en particulier, pour télécharger une image dans un format différent que celui d’origine ou pour enregistrer des pages Web sur un service tiers.

Pour son navigateur Chrome, Google propose depuis bien longtemps sa propre boutique de téléchargement d’applications et d’extension développées par des tiers, le Chrome Web Store. Néanmoins, cette boutique peut paraître particulièrement brouillonne par rapport à ce que la firme propose par ailleurs sur le Google Play Store. Beaucoup moins de catégories sont prévues et il peut être compliqué pour les utilisateurs de s’y retrouver en sachant si une application téléchargée est bel et bien développée par le service original ou par un tiers qui en a simplement récupéré les API.

Afin de mettre les choses au clair, Google a annoncé quelques nouveautés ce mercredi pour son Chrome Web Store, grâce à deux nouveaux systèmes de badges.

Deux badges mis en avant dans le Web Store

Concrètement, certaines applications pourront se voir adoubées par Google avec un badge « Sélection » (featured en anglais). Ce badge sera attribué par les équipes de Google aux extensions Chrome qui respectent les spécifications techniques de Google, proposent une véritable plus-value aux utilisateurs et affichent une page de téléchargement détaillée.

Le second badge désormais affiché sur le Chrome Web Store est un simple « V » dans un petit médaillon. Il s’agit cette fois de mettre en avant les extensions qui ont été développées par un développeur vérifié, dont l’identité est connue de Google. Cette fois, le badge est décerné automatiquement après vérification et si le développeur a déjà un passif positif auprès des services Google. Logiquement, il sera donc plus simple à obtenir pour les développeurs d’extensions qui ont déjà proposé des services par le passé, mais les nouvelles extensions pourront l’obtenir après « au moins quelques mois ».

Rappelons qu’il n’est pas nécessaire de passer par le Chrome Web Store pour télécharger des applications Chrome. Si la boutique de Google est la plus sécurisée, d’autres applications peuvent être téléchargées sous forme de fichiers .crx sur des sites comme Github ou directement sur le site du développeur.

