Quel prix êtes vous prêt à mettre dans un PC ? – Sondage de la semaine

Il existe des PC à tous les prix, de 300 euros à plus de 3000 euros pour les machines les plus exigeantes. Et vous, combien vous sentez-vous prêt à débourser ?

Depuis la pandémie de Covid, le marché du PC portable a explosé. Chez Frandroid, nous en testons depuis plusieurs années, et même de plus en plus depuis 2020 et la refonte du site avec même une rubrique dédiée à cet univers.

À chaque usage un prix

Il est parfois difficile de se retrouver dans la jungle que représente l’univers PC, avec ses dizaines de références portant presque le même nom, à une lettre près ou pas. De plus, en fonction de leur gamme, ces petites bêtes sont capables de répondre à des usages biens différents : de la personne ne l’utilisant qu’en bureautique légère, aux professionnel·le·s de l’image, en passant par les étudiants, joueurs et joueuses… il y en a pour tous les goûts et donc pour tous les prix.

Résultat, si on a coutume dire que les prix des smartphones se sont considérablement étalés ces dernières années, oscillant de 150 à 2000 euros environ, le PC prend encore plus ses aises avec machines tutoyant les plus de 3000 euros pour les machines les plus chères.

Quel prix êtes-vous prêt·e à débourser pour acheter un PC ?

Pour ces raisons, il nous a paru pertinent de vous interroger sur ce sujet épineux : quel prix seriez-vous prêt à payer pour un laptop si vous deviez en acheter un demain ?

Chargement Quel prix êtes vous prêt à mettre dans un PC ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. 300 à 499 €

500 à 799 €

800 à 1099 €

1100 à 1499 €

1500 à 1999 €

Plus de 2000 €

Comme il est de coutume, nous vous invitons à venir justifier votre choix d’une tranche de prix en commentaires de cet article. Nous publierons en fin de semaine prochaine une sélection des commentaires les plus intéressants ainsi que les résultats du sondage. Bonne semaine à tous et toutes !

