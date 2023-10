Shadow casse les prix de son PC dans le cloud : 9,99 euros par mois

Shadow annonce le lancement d'une nouvelle offre très accessible. Il est désormais possible de souscrire à un PC dans le cloud 9,99 euros par mois.

Avec Shadow PC Essential, le spécialiste français du cloud oublie ses racines liées au cloud gaming pour proposer une nouvelle offre à prix cassé. Jamais une offre Shadow n’avait été proposée à un prix si bas : 9,99 euros par mois et sans engagement.

Tout d’un Shadow PC, sauf la GeForce

Il s’agit toujours de cloud computing, vous souscrivez pour obtenir l’accès à une machine complète sous Windows accessible depuis n’importe quel appareil connecté à Internet : votre smartphone, votre TV, votre tablette, votre PC ou un simple navigateur web.

Ce qui change, c’est la puissance de la machine à laquelle vous accédez. Comme son nom l’indique, Shadow PC Essential revient à l’essentiel de ce qui fait un PC :

un processeur (CPU) Intel Xeon 4 vCores ;

4 Go de RAM ;

128 Go (256 Go pendant la période de lancement de l’offre) ;

Windows.

Exit donc la carte graphique Nvidia ou AMD qui permettait de faire tourner des jeux vidéo en cloud. L’idée d’un PC ultra puissant déporté dans le cloud disparaît avec. À la place, on garde une machine connectée à la fibre (1 Gb/s en réception et 100 Mb/s en envoi) et dont le stockage sera persistant. Pratique pour continuer une tâche en passant d’un PC que l’on emprunte à sa machine de maison ou à sa tablette. On imagine aussi un usage pour celles et ceux qui migrent vers GNU/Linux ou macOS et ont toujours besoin de faire occasionnellement tourner un logiciel exclusif à Windows.

C’est la première offre de ce type à être proposé au grand public. Microsoft propose un concurrent avec Windows 365 Business Cloud PC, mais il se destine avant tout aux entreprises et est facturé 31,30 euros par mois et par utilisateur pour une machine équivalente à Shadow PC Essential. L’offre de Shadow est également disponible pour les clients professionnels et les entreprises, à partir de 8,29 euros HT/mois, sans licence Windows.