La meilleure alternative à la suite Adobe est maintenant gratuite pendant 6 mois

Le géant Adobe a-t-il du souci à se faire ? Serif, filiale de Canva, vient de lancer une offre d'essai gratuite de 180 jours pour sa suite concurrente de Creative Cloud.

Lorsqu’il s’agit de conception graphique et de retouche photo, on pense généralement à Photoshop, Illustrator ou InDesign, tous édités par Adobe. La firme américaine est quasiment incontournable dans ces domaines, et les alternatives ont pour la plupart peu de visibilité, ou sont tout simplement boudées par les professionnels et les amateurs habitués à Creative Cloud depuis de nombreuses années.

Pas de quoi décourager Serif, qui concurrence frontalement Adobe avec Affinity Photo, Designer et Publisher, respectivement dédiés à la retouche photo, au dessin vectoriel, à la PAO, et disponibles sur Windows, macOS et iPadOS. Contrairement à son homologue américain, la société britannique ne propose pas d’abonnements, mais des licences perpétuelles. Individuellement, les logiciels coûtent 74,99 euros sur ordinateur, et 19,99 euros sur tablette. La suite complète, qui donne accès à tous les produits sur tous les appareils compatibles, coûte quant à elle 179,99 euros.

C’est cette dernière formule qui bénéficie actuellement d’une période d’essai de 6 mois, sans engagement ni obligation d’achat. En outre, Serif a lancé une promotion de 50 % sur l’ensemble de ses produits, qu’il s’agisse de sa suite ou de chacun de ses logiciels, pour une période encore non déterminée. Enfin, cerise sur le gâteau, les utilisateurs qui ont déjà bénéficié d’une période d’essai pour la suite Affinity peuvent également profiter de l’offre actuelle.

Gagner des parts de marché sur Adobe

Alors, est-ce vraiment la peine de se pencher sur Affinity ? On est évidemment loin de ce que propose Adobe aujourd’hui, avec une suite logicielle beaucoup plus diversifiée et résolument tournée vers l’intelligence artificielle. Cela dit, les quelques minutes passées sur les trois programmes de Serifs (sur macOS) avant d’écrire cet article m’ont laissé une bonne impression. La société britannique se contente, en effet, d’utiliser les mêmes ingrédients que le géant américain, sans chercher à réinventer la roue.

Je pense qu’Affinity pourrait intéresser certains créatifs désabusés par l’offre par abonnement d’Adobe, ou ceux qui se méfient du virage vers l’IA que le géant américain prend avec entrain depuis plusieurs mois. Serif propose une solution puissante et complète, accessible via des licences perpétuelles : on pourrait presque parler d’un retour aux sources, qui pourrait être apprécié par certains.

Canva, qui a racheté Serif en mars 2024, ne s’en cache pas. Dans une interview accordée à The Verge, Melanie Perkins, CEO du groupe australien, déclare que le marché de la conception graphique « a été en quelque sorte une course en solitaire », avant d’ajouter : « Je pense qu’avoir une alternative sur le marché pour les créateurs professionnels sera bénéfique pour tout le monde ». On ne peut pas lui donner tort, mais il reste à savoir si les principaux intéressés seront convaincus.

