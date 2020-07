Le télétravail et la scolarisation à distance ont dopé le marché du PC

Après plusieurs mois à la baisse, le marché du PC a profité de la crise sanitaire et économique pour rebondir. Le télétravail et la scolarisation à distance ont boosté la demande de matériel informatique, quasiment tous les acteurs du marché en ont profité.

Les crises économique et sanitaire ont eu pour conséquence de doper le secteur du PC. C’est ce qui ressort des dernières études d’IDC et de Gartner. Malgré le contexte de récession économique liée à la crise sanitaire, le marché du PC s’en est très bien sorti.

Le PC s’en sort très bien

Les cabinets IDC et Gartner ont des méthodes de calcul différentes, c’est ce qui explique les différences de chiffres entre les deux études qui concernent le second trimestre 2020.

Pour IDC, HP est le premier vendeur de PC dans le monde avec 25 % de parts de marché, Lenovo suit de très près, puis vient Dell, Apple et Acer. Pour Gartner, c’est Lenovo qui est le plus grand vendeur de PC, mais HP n’est pas loin du tout.

Dans les deux études, on observe une croissance importante au second trimestre 2020, en particulier pour les vendeurs HP et Apple, mais aussi Acer.

IDC affirme que les ventes de PC ont augmenté de 11,2 % d’une année sur l’autre, tandis que Gartner situe cette augmentation à 2,8 %. Il y a aura sans doute également de très bons chiffres pour le troisième trimestre 2020, de nombreux pays sont encore confinés et le télétravail devient la norme de nombreuses entreprises.

Le télétravail et la scolarisation à distance ont nourri la demande

Cette soudaine accélération est-elle temporaire ? La crise est loin d’être terminée, le télétravail et la scolarisation à distance continuent d’alimenter sans aucun doute une forte augmentation de la demande de matériel informatique dans le monde. Les entreprises et les étudiants doivent s’adapter au télétravail et à l’apprentissage à distance.

De notre côté, nous avons observé un marché du retail très tendu en France pendant la période de confinement, les principales références de PC et de Mac étaient en rupture de stock partout. Du côté des composants pour PC fixe, les prix ont augmenté dans quasiment toutes les catégories de produits, comme le stockage et les cartes graphiques par exemple. Après plusieurs semaines de déconfinement, les prix restent globalement plus élevés qu’avant la crise du Covid-19 et certains produits sont toujours en rupture de stock.