Lenovo ThinkPad X1 Fold : et si c’était le futur des PC portables avec son écran pliable ?

Certains le voient comme une grande tablette, d’autres comme un prototype de PC portable. Une chose est sûre, le Lenovo ThinkPad X1 est le premier ordinateur à écran pliable du marché et il s’apprête à bouleverser nos habitudes grâce à une technologie innovante et une fiche technique solide.

Si les écrans pliants ont commencé à équiper les smartphones, Lenovo pense que c’est désormais au tour des PC portables d’accueillir cette technologie. Il a d’ailleurs été plus loin que la simple réflexion d’ailleurs, car le constructeur a lancé le Lenovo ThinkPad X1 Fold il y a quelques semaines, un ultrabook haut de gamme fort d’une dalle OLED pliable de 13 pouces. Une machine qui rafraîchit notre usage des laptops. En mieux.

Un écran pliable pour un véritable ordinateur tout-en-un

Qui aurait pu penser que l’intégration d’un écran pliant dans un ordinateur portable changerait à ce point notre rapport avec la machine ? En effet, le Lenovo ThinkPad X1 Fold mise sur une technologie ayant déjà fait ses preuves dans le monde du smartphone. Grâce à son écran pliable, ce PC portable donne enfin tout son sens au terme « ordinateur tout-en-un ».

Ainsi, le Lenovo ThinkPad X1 Fold cumule de nombreuses casquettes. Il peut aussi bien faire office de grande tablette tactile, de livre électronique, de carnet de croquis, d’ultrabook performant et va plus loin que le simple ordinateur portable. De nombreux rôles dont il s’acquitte parfaitement en s’appuyant sur sa dalle OLED tactile de 13,3 pouces, au ratio 4:3 et à la définition de 2 048 x 1 536 pixels. Cet écran offre une surface d’affichage inédite sur un PC portable, et ce quelle que soit sa position vis-à-vis de l’écran.

Ne pesant que 1 kg, le Lenovo ThinkPad X1 Fold est extrêmement simple à transporter, et surtout à prendre en main, délivrant un véritable confort de lecture si vous l’utilisez comme un livre électronique (son poids est similaire à celui d’un ouvrage broché). Livré avec un stylet Active Pen, il se métamorphose tout aussi facilement en carnet de dessin, permettant de réaliser des croquis à la volée pendant des déplacements ou de dessiner quotidiennement.

Sans oublier que la surface d’affichage agrandie et garantie par l’écran pliant permet de profiter pleinement du contenu en streaming, de ses photos ou encore de certains jeux. Le véritable tour de force de Lenovo avec le Lenovo ThinkPad X1 Fold est d’avoir concentré nos divers appareils électroniques (tablette, liseuse, etc.) en une seule et unique machine.

Un ultrabook à la fiche technique équilibrée

Face à toutes les possibilités offertes par l’écran OLED pliant, on en oublierait presque que le Lenovo ThinkPad X1 Fold est avant tout un ordinateur portable. D’autant que le constructeur ne s’est pas contenté de tout miser sur une technologie innovante : il a également su assurer les arrières de la machine en la dotant d’une fiche technique solide.

Avant de plonger au cœur du Lenovo ThinkPad X1 Fold, force est de constater qu’il mise sur un design qui dégage une sensation de solidité. Ses dimensions de 15,82 x 23,6 x 2,78 cm en font également un PC compact qui peut se glisser aisément dans un sac à dos, sans que vous ayez peur de l’abîmer.

Sur un ordinateur de ce type, on aurait pu s’attendre à une fiche technique limitée, comme une simple tablette tactile. Pourtant, Lenovo a mis les petits plats dans les grands en faisant de son Lenovo ThinkPad X1 Fold un véritable ordinateur tournant sous Windows 10. Et sans peine qui plus est grâce à un processeur Intel-core i5 hybride de 11e génération, ainsi que 8 Go de RAM et un SSD de 1 To. Les performances et la fluidité sont là, aussi bien dans la navigation basique que dans les logiciels plus gourmands comme la retouche photo ou l’édition vidéo. Il est également compatible avec les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Le clavier tactile se veut plus discret, ce qui permet de travailler en open-space sans déranger ses collègues, et ce même si l’on possède une grande vitesse de frappe. Lenovo pense aussi à celles et ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à abandonner le clavier physique en fournissant un clavier sans-fil Bluetooth. Celui-ci peut se glisser sur la partie inférieure de l’écran pour transformer le Lenovo ThinkPad X1 Fold en PC portable classique, ou tout simplement en dehors de l’ordinateur comme n’importe quel clavier Bluetooth.

Une machine futuriste d’ores et déjà disponible

Malgré son format compact, le Lenovo ThinkPad X1 Fold ne sacrifie pas sa connectique… Ni sa batterie d’ailleurs. Sur les tranches de cet ordinateur pliant se glissent deux ports USB-C et un lecteur de carte SIM. De quoi permettre au Lenovo ThinkPad X1 Fold de se connecter n’importe où avec un simple forfait mobile.

Sa batterie de 50 Wh lui confère une autonomie confortable de 11 heures à usage normal, de quoi encaisser une journée de travail sans avoir à penser au chargeur. Mieux, le bloc d’alimentation USB-C de 65W permet de récupérer de l’énergie très rapidement.

Loin d’être un simple prototype, le Lenovo ThinkPad X1 Fold est un ultrabook haut de gamme disponible dès aujourd’hui sur le marché. Avec sa configuration musclée et son superbe écran pliable, il est proposé à 3 479 euros chez la Fnac. Inutile de préciser que la livraison est gratuite.