Le moniteur QD-OLED d’Alienware sera finalement vendu à un prix « raisonnable »

Début janvier, à l’occasion du CES 2022, Alienware présentait son AW3423DW. Derrière cette nomenclature austère se cache un nouveau moniteur gaming haut de gamme, pas tout à fait comme les autres : il est en effet le premier du marché à profiter d’une dalle QD-OLED. On connaît à présent son prix et sa date de sortie en France.

Pour rappel, cette technologie d’affichage portée par Samsung Display permet de combiner les avantages de l’OLED (notamment un contraste infini et une très faible latence, estimée à 0,1 ms) aux meilleures dalles LCD QLED (dont une luminance annoncée ici à un maximum de 1000 cd/m2, et un très large spectre colorimétrique).

Lancement imminent en France… à un prix salé, mais honnête

Pour ce produit, qui fait office de vitrine technologique, Alienware annonce un prix fixé à 1299,99 euros en France. C’est cher, mais l’on reste sur une tarification « raisonnable » pour un moniteur gaming 21:9, disposant d’une définition 3K (3440 x 1400 pixels), d’une diagonale de 34 pouces… et surtout d’une technologie d’affichage encore rarissime car toute nouvelle. On apprend pour le reste que cet écran arrivera dans l’Hexagone le 22 mars 2022, soit dans moins d’un mois.

Bonjour Bl4ckdot, notre écran 34 pouces sera disponible à partir du 22 mars pour un prix de 1299.99 EUR. 😀 — Alienware France (@AlienwareFR) February 24, 2022

Au-delà des spécifications que nous avons déjà évoquées, l’Alienware AW3423DW peut monter jusqu’à 175 Hz en DisplayPort 1.4 et jusqu’à 100 Hz en HDMI 2.0. On y trouve les certifications Nvidia G-Sync Ultimate et DisplayHDR TrueBlack 400, ainsi qu’une couverture à 99,3 % du spectre DCI-P3 et un Delta E inférieur à 2. Les couleurs affichées par la dalle devraient donc être très fidèles au déballage.

Au rang des quelques lacunes de ce produit, on note par contre l’absence de ports HDMI 2.1 (qui aurait pourtant été très intéressant pour exploiter au mieux les capacités des consoles de nouvelle génération) et celle de certification AMD FreeSync.

