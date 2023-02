OnePlus défie ses principes fondateurs en commercialisant un nouvel écran PC

L'arrivée de OnePlus sur le marché des écrans PC en 2023 n'est pas vraiment une surprise, mais aurait pu l'être il y a quelques années.

Le OnePlus 11 a réussi à convaincre de nombreux spécialistes, dont nous, que la marque chinoise reste pertinente et intéressante. C’est une surprise, car OnePlus a beaucoup changé ces derniers temps. Elle s’est rapprochée de sa société mère, Oppo, puis a annoncé des écouteurs sans fil, et plus récemment un clavier mécanique pour PC et une tablette Android. Du côté des smartphones, OnePlus a fusionné son interface avec celle d’Oppo.

Du classique

Maintenant, OnePlus a dévoilé le Monitor E 24 en Inde. Un écran PC 24 pouces qui mise sur le rapport qualité-prix. Comme indiqué sur le site du produit, il s’agit d’un moniteur polyvalent qui reste relativement basique. Pour environ 135 euros à changer, il propose une dalle IPS en définition Full HD de 24 pouces de diagonale avec un taux rafraîchissement de 75 Hz. Côté design, il est fin, avec un support en métal et des bordures minces, cela ressemble à un moniteur Dell.

Il offre une connectique USB-C, mais avec une alimentation de seulement 18 Watts, vous ne pourrez donc pas alimenter un PC portable ou un MacBook. Évidemment, il y a du HDMI 1.4 comme connectique classique.

Comme vous pouvez le constater, OnePlus ne va pas briller avec ce produit. On trouve aussi bien, et même mieux, chez la concurrence, dont Dell, Xiaomi, Huawei et ainsi de suite. Observer la stratégie de diversification de OnePlus s’avère intéressant, celle-ci va à l’encontre de la stratégie initiale de l’entreprise qui visait à limiter le nombre de produits commercialisés pour mieux contrôler la qualité et la communication. Quant à une potentielle disponibilité de cet écran en Europe, c’est loin d’être confirmé.

