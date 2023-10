Les ventes d’écrans PC OLED explosent… mais restent encore marginales

Les données publiées par le cabinet d'analyse TrendForce laissent entrevoir une croissance particulièrement tonique pour les écrans OLED sur le grand secteur des moniteurs PC. Une croissance à trois chiffre qui ne permet toutefois pas encore à cette technologie d'occuper une place prépondérante sur ce marché.

Tout est une question de perspective, et sur le marché des moniteurs PC, les écrans OLED n’échappent pas à la règle. D’après TrendForce, les moniteurs OLED profitent d’une croissance spectaculaire de 323% en 2023, pour atteindre plus de 500 000 unités distribuées cette année — et avec la potentialité de doubler ce chiffre en 2024. Une performance notable, qui prend pourtant des airs de goutte d’eau diluée dans l’océan que représente le marché des moniteurs PC dans sa globalité.

Comme le rapporte PC Gamer, IDC estime pour sa part, qu’en tout, près de 120 millions d’écrans PC ont ainsi été vendus en 2023. Un chiffre en baisse par rapport aux deux années précédentes. On considère en effet qu’environ 135 millions de moniteurs avaient trouvé preneurs en 2022, contre 140 millions en 2021. De quoi remettre les moniteurs OLED à leur place, car en dépit de ventes qui s’accélèrent sérieusement, ils ne représentent à l’heure actuelle que 0,5% du marché.

Un prix prohibitif pour la plupart des utilisateurs

Le principal frein à une adoption plus large encore de ces écrans n’est autre que leur prix. Car si l’excellent Alienware 34 QD-OLED est régulièrement soldé aux environs de 800 à 900 euros, la plupart de ces modèles se négocient à 1000 euros et plus… soit près de deux fois le prix d’un bon moniteur LCD. Autre élément qui joue en défaveur des écrans OLED : leur (relative) fragilité. On sait par exemple que les dalles QD-OLED fabriquées par Samsung sont sensibles au marquage (burn-in) lorsque des éléments fixes sont affichés à l’écran sur de très longues périodes. Un problème qui ne concerne pas les moniteurs LCD.

Pour autant, quelque chose semble s’être mis en marche pour les écrans OLED sur le marché PC. Outre leur adoption de plus en plus courante sur le secteur des PC portables, la croissance observée du côté des ventes de moniteurs OLED laisse entrevoir une montée en cadence de la production, et avec elle, espérons-le, une baisse des prix. Sauf revirement de situation, il y a donc fort à parier que cette dynamique aille en se renforçant au cours des prochaines années, pour aboutir à une distribution en masse de moniteurs OLED pour PC… avec des tarifs plus attractifs dans un avenir proche.