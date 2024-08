Pourquoi passer à un moniteur USB-C est la meilleure décision que vous prendrez pour la rentrée

C’est quoi un moniteur USB-C ? Est-ce vraiment différent d’un moniteur classique ? Est-ce le bon choix pour la rentrée ? On vous explique tout.

À quelques jours de la rentrée, il est encore temps de s’équiper convenablement. Exit le travail sur petit écran, il est temps d’opter pour écran secondaire externe, parfait pour le télétravail.

Notre conseil : ne vous précipitez pas sur le premier moniteur venu, généralement le moins cher (ou le deuxième moins cher). En cette rentrée 2024, le meilleur choix à faire est de se tourner vers un écran USB-C tel que le Philips 27E1N1300AE. Pourquoi ? Simplement pour réduire drastiquement l’encombrement sur un bureau tout en profitant d’une image de qualité, d’une compatibilité avec tous les ordinateurs portables du marché et même d’un partage d’écran simplifié.

C’est quoi un écran USB-C ?

On parle de moniteur ou d’écran USB-C quand celui-ci dispose d’une connectique en USB Type-C dans son dos. Cette entrée est de loin la plus pratique et la plus polyvalente. Il suffit d’un « simple » câble USB Type-C (faites très attention à bien le choisir) pour relier son ordinateur portable à son écran. Ici, on ne se pose pas la question de la connectique d’écran.

Le transfert de signaux d’image par câble USB-C fonctionne concrètement grâce à la technologie DisplayPort Alternative Mode. Avantage indéniable : cela permet aux éventuels ports HDMI et/ou DisplayPort restant du PC portable de rester disponibles pour d’autres appareils.

Une fois connecté en USB-C, le Philips 27E1N1300AE est capable de se transformer en véritable HUB. On retrouve le transfert classique de données, propre à tous les ports USB, avec l’avantage d’offrir une vitesse de partage bien plus élevée que sur un port USB-A.

Enfin, les moniteurs USB-C tendent à équiper leur port éponyme de la technologie Power Delivery. Cela signifie que l’écran devient une source d’alimentation électrique. Une fois connecté à un ordinateur portable, le port USB-C le recharge pendant une session de travail par exemple.

Le Philips 27E1N1300AE : l’exemple même d’un moniteur utile

En misant sur une connectique principale en USB-C, le moniteur Philips 27E1N1300AE assure un véritable gain de place sur un bureau. Fini le surplus de câbles qui trainent. Il ne faut, en effet, qu’un câble d’alimentation pour donner de l’énergie à l’écran et un câble USB-C pour relier son ordinateur portable à la dalle externe.

Même le chargeur de l’ordinateur peut être mis de côté puisqu’avec une puissance de 65 W, le moniteur est capable de recharger la majorité des PC portables qui y sont branchés. Bien entendu, il peut charger une tablette ou un smartphone avec la même facilité à condition que ces derniers soient compatibles Power Delivery.

Bien évidemment, le principal intérêt d’un moniteur externe est la qualité de son image. Et de ce côté, le Philips 27E1N1300AE remplit parfaitement son rôle en tablant sur une dalle LCD IPS à la définition 1 920 x 1 080 pixels, pour un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Le tout dans une diagonale de 27 pouces. Grâce au port USB-C, l’image renvoyée par un laptop est fluide en toute circonstance. Sans oublier le traitement de l’image qui assure une réduction de la lumière bleue, et donc une fatigue visuelle décrue.

Même le design n’est pas en reste puisque le Philips 27E1N1300AE profite d’un support inclinable, qui permet d’ajuster l’écran en fonction de l’angle de vue. Et dans le cas où votre casque tombe en panne au lancement d’une réunion impromptue, une paire de haut-parleurs de 2 Watts est présente dans le châssis. Parfait pour du dépannage.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Pour se transformer en accessoire incontournable du télétravail, le Philips 27E1N1300AE ne mise pas que sur une fiche technique soignée et une ergonomie agréable. Le constructeur s’est également assuré que son moniteur bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix.

On se retrouve donc face à un écran efficace ET affichant un prix en deçà de 200 euros. Le Philips 27E1N1300AE est ainsi proposé à 179 euros chez LDLC.